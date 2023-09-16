У экс-главы Анабарского района изъяли незаконно нажитое имущество на 72 миллиона

Экс-глава Иван Семенов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Фото: Единая Россия

Имущество бывшего главы района Ивана Семенова на сумму более 72 миллионов рублей изъято и передано на реализацию, сообщает прокуратура Якутии.

Напомним, что экс-глава Иван Семенов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Его дело сейчас рассматривается в суде. В чем именно обвиняется чиновник можно почитать по ссылке.

Прокуратура последовательно подавала иски в суд на изъятие незаконно нажитого имущества, которое Семенов и его семья приобрели в период с 2016 по 2022 годы.

Отмечалось, что совокупная стоимость данного имущества значительно превышает законные доходы указанных лиц, кроме того, они не смогли указать источники дохода, за счет которого все это приобрели.

По иску прокурора республики решениями суда первой инстанции и Верховного суда республики названное имущество на сумму свыше 72 млн рублей обращено в доход государства.

В настоящее время имущество изъято, территориальным управлением Росимущества начата процедура его реализации.

Список изъятого имущества:

– квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 11,8 миллиона рублей, которую Семенов подарил своей дочери-студентке;

– внедорожник Toyota Land Cruiser Prado за 3,7 миллиона рублей, который он затем продал своей супруге за 10 тысяч рублей, чтобы скрыть свой реальный доход в декларации.

– гараж в Якутске стоимостью 1,7 миллиона рублей;

– недостроенный двухэтажный индивидуальный жилой дом в ПЖСК «Сосновый берег» за 26,8 миллиона рублей;

– земельный участок, на котором находится коттедж;

– квартира в Москве, стоимостью 28 миллионов рублей.

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