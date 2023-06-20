У бывшего главы Анабарского района, обвиненного в коррупции, изъяли квартиру в Москве

Иван Семенов на суде. Фото: скриншот видео «Якутск Вечерний»

Верховный суд Якутии по иску прокуратуры обратил в доход государства трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью свыше 28 миллионов рублей, принадлежащую бывшему главе Анабарского района Ивану Семенову.

Напомним, в марте прокуратура смогла добиться изъятия имущества на 44 миллиона рублей. В собственность государства были переданы:

– квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 11,8 миллиона рублей, которую Семенов подарил своей дочери-студентке;

– внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, приобретенный чиновником за 3,7 миллиона рублей, который он затем продал своей супруге за 10 тысяч рублей, чтобы скрыть свой реальный доход в декларации.

– гараж в Якутске стоимостью 1,7 миллиона рублей;

– недостроенный двухэтажный индивидуальный жилой дом в ПЖСК «Сосновый берег», затраты на строительство которого составили по заключению эксперта 26,8 миллиона рублей;

Но тогда суд оставил Семенову земельный участок, на котором находится коттедж, а также квартиру в Москве, стоимостью 28 миллионов рублей.

Почему ранее оставили квартиру и участок?

Суд решил не изымать московскую квартиру, обосновав это тем, что «для приобретения указанного спорного имущества привлечены кредитные средства, средства материнского капитала, и оплата по сделке произведена после прекращения полномочий ответчика Семенова И.И.».

Также суд отказал прокурору в изъятии земельного участка в ПЖСК «Сосновый берег», который он получил по договору уступки права требования от Андреевой С.Ф., заплатив за него 2,36 миллиона рублей.

Свое решение суд обосновал тем, что «документов подтверждающих передачи денежных средств в материалах дела не имеется. Право собственности на земельный участок не зарегистрировано».

В чем обвиняется Иван Семенов

Следствие считает, что он давал подчиненным незаконные указания, чтобы закупку выиграла определенная компания. В качестве благодарности он получал от руководителей строительных организаций взятки, как деньгами, так и помощью в строительстве индивидуального жилого дома. Общая сумма полученных взяток составила порядка 12 миллионов рублей.

Взятками Семенов не ограничивался. Помимо этого он выделил для себя и нескольких высокопоставленных работников администрации единовременную субсидию на 29 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Кроме того, он за счет субсидий приобрел квартиру в Якутске у близких родственников. То есть, фактически купил сам у себя за счет бюджетных средств.

В ходе следствия имущество обвиняемого на сумму более 44 миллионов рублей было арестовано. Кроме того, прокуратура предъявила иск в целях возмещения причиненного бюджету Анабарского района ущерба на 29 миллионов рублей. А также ведомство потребовало конфисковать все имущество обвиняемого и членов его семьи в пользу государства на сумму свыше 74 миллионов рублей.

Первое судебное заседание по его делу прошло 30 января 2023 года.

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