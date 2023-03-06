Сохранил квартиру в Москве. У бывшего главы Анабарского района, обвиненного в коррупции, изъяли имущество на 44 миллиона рублей

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Якутский горсуд вынес решение по арестованному имуществу экс-главы Анабарского района Ивана Семенова, ранее обвиненному в махинациях с муниципальными контрактами на приобретение и строительство жилых и нежилых помещений.

Брал взятки и оформил незаконно квартиры

Следствие считает, что он давал подчиненным незаконные указания, чтобы закупку выиграла определенная компания. В качестве благодарности он получал от руководителей строительных организаций взятки, как деньгами, так и помощью в строительстве индивидуального жилого дома. Общая сумма полученных взяток составила порядка 12 миллионов рублей.

Взятками Семенов не ограничивался. Помимо этого он выделил для себя и нескольких высокопоставленных работников администрации единовременную субсидию на 29 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Кроме того, он за счет субсидий приобрел квартиру в Якутске у близких родственников. То есть, фактически купил сам у себя за счет бюджетных средств.

В ходе следствия имущество обвиняемого на сумму более 44 миллионов рублей было арестовано. Кроме того, прокуратура предъявила иск в целях возмещения причиненного бюджету Анабарского района ущерба на 29 миллионов рублей. А также ведомство потребовало конфисковать все имущество обвиняемого и членов его семьи в пользу государства на сумму свыше 74 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, Иван Семенов и члены его семьи с 2016 по 2022 годы приобретали дорогостоящие объекты в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (2017 г.в.), гаражный бокс в г. Якутске, квартиры Санкт-Петербурге и Москве, земельный участок в Якутске, на котором построили двухэтажный каменный дом общей площадью более 400 кв.м.

Что решил суд?

Иск прокуратуры был частично удовлетворен. В собственность государства переданы:

– квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 11,8 миллиона рублей, которую Семенов подарил своей дочери-студентке;

– внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, приобретенный чиновником за 3,7 миллиона рублей, который он затем продал своей супруге за 10 тысяч рублей, чтобы скрыть свой реальный доход в декларации.

– гараж в Якутске стоимостью 1,7 миллиона рублей;

– недостроенный двухэтажный индивидуальный жилой дом в ПЖСК «Сосновый берег», затраты на строительство которого составили по заключению эксперта 26,8 миллиона рублей;

В целом, в доход государства было конфисковано имущество на 44 миллиона рублей. Но суд оставил Семенову земельный участок, на котором находится этот коттедж, а также квартиру в Москве, стоимостью 28 миллионов рублей.

Почему оставили квартиру и участок?

Суд решил не изымать московскую квартиру, обосновав это тем, что «для приобретения указанного спорного имущества привлечены кредитные средства, средства материнского капитала, и оплата по сделке произведена после прекращения полномочий ответчика Семенова И.И.».

Также суд отказал прокурору в изъятии земельного участка в ПЖСК «Сосновый берег», который он получил по договору уступки права требования от Андреевой С.Ф., заплатив за него 2,36 миллиона рублей.

Свое решение суд обосновал тем, что «документов подтверждающих передачи денежных средств в материалах дела не имеется. Право собственности на земельный участок не зарегистрировано».

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