Презентована корона конкурса «Мисс Новая Якутия»

Корону презентовала гранд-амбассадор конкурса Лейла Троева. Фото: Антон КОНДРАТЬЕВ

10 сентября в креативном кластере «Квартал труда» прошла презентация короны, которая украсит голову победительницы конкурса «Мисс новая Якутия».

Уникальное произведение ювелирного искусства создано ювелирной компанией «Харысхал». В процессе создания короны было использовано 616 драгоценных камней, а ее вес составляет 173 грамма. Деликатное сплетение серебра обрамляет россыпь из сверкающих кристаллов.

Выбор цвета камней в короне не случаен, потому что изумрудный - это цвет символики конкурса. Презентовала корону гранд-амбассадор конкурса Лейла Троева.

Участницы также прошлись по подиуму в ювелирных драгоценностях «Харысхала». Фото: Антон КОНДРАТЬЕВ

В полуфинал вышли 22 участницы, 11 из них пройдут в финал. Фото: Антон КОНДРАТЬЕВ

В процессе создания короны было использовано 616 драгоценных камней, а ее вес составляет 173 грамма. Фото: Антон КОНДРАТЬЕВ

Напомним, что 14 сентября завершается второй этап голосования. В полуфинал вышли 22 красавицы, пользователи выбирают 11 самых достойных, которые пройдут в финал.

После этого начнется заключительный этап голосования, на котором выберут победительницу конкурса. Финал пройдет 14 октября.

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