Выбери достойную. Конкурс «Мисс новая Якутия» запустил второй этап голосования

ТОП-22 «Мисс Новая Якутия». Фото предоставлено организаторами

19 августа начался второй этап голосования на конкурсе красоты «Мисс новая Якутия», он продлится до 14 сентября. В полуфинал вышли 22 красавицы, теперь пользователям предстоит выбрать 11 самых достойных, которые пройдут в финал.

Формат голосования немного изменился. Как и раньше, выбрать участницу можно только в приложении «MOST», но теперь девушек разбили на 11 пар. Нужно выбрать одну из каждой пары.

11 финалисток определятся 15 сентября. После чего начнется заключительный этап голосования, который определит победительницу конкурса. Финал состоится 14 октября.

На момент написания статьи, пока лидирует Алена Готовцева (9968 голосов). Ей немного уступают Светлана Тен (9349) и Айыына Слепцова (9178).

Напомним, в июле якутяне начали массово отдавать свои голоса за девушку из Нижнего Куранаха. Мария Кобякова стремительно вырвалась вперед с внушительным отрывом от остальных участниц. Перед полуфиналом она набрала 4225 голосов, тогда как у ближайшей конкурентки за корону чуть больше 2 тысяч.

Но позже Кобякова заявила, что не сможет продолжить участие, так как во время проведения финала она должна быть в Казани. Она отдала свое место в полуфинале самой юной, 15-летней Лейле Деланнуа. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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