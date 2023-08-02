«В детстве считала себя недочеловеком». Участница конкурса «Мисс новая Якутия» – о себе и жизни с диагнозом ДЦП

Участница «Мисс новой Якутии» рассказала о том, что родилась со страшным диагнозом, о котором многие ее знакомые даже не догадывались. Фото из архива Елены Чемчоевой

Долгое время врала, чтобы не вызвать лишней жалости, но теперь готова раскрыть правду. Участница «Мисс новая Якутия» Елена Чемчоева рассказала о том, как научилась жить с диагнозом ДЦП и принимать себя.

От ДЦП и буллинга в школе – к счастливому материнству и успешной карьере

Елена родилась в Вилюйске, одном из старейших городов Дальнего Востока. Радость от ее появления омрачилась страшным диагнозом. В первый год жизни ее матери сообщили, что у малышки детский церебральный паралич. Это заболевание центральной нервной системы, при котором поражен один (или несколько) отделов головного мозга. В результате развиваются нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, при осложненных формах страдают также речь и психика.

Ребенку присвоили вторую группу инвалидности. Чтобы получать лечение, ее семья переехала в столицу республики, город Якутск.

– ДЦП – это последствия травмы при родах. Я ходила практически вприсядку лет до восьми. Каждый год минимум месяца 4 проводила в больницах: массажи, уколы витаминами, физиолечение, лечебная физкультура. У меня легкая форма, поэтому с детства могу сама себя обслуживать, но, конечно, с ребенком с особенностями сложно. Благодарна своей маме за все, она одна воспитывала нас с сестрой.

Фото из архива Елены Чемчоевой

Учеба в обычной школе в пригородном селе Хатассы давалась нелегко. На сверстницу со странной походкой дети реагировали по-разному, кто-то смеялся и тыкал пальцем, а кто-то оскорблял. Как вспоминает Елена, ей пришлось пройти через то, что сейчас принято называть буллингом, но для нее страшнее оказалось не это. Глядя на одноклассников, девушка почти всю жизнь не принимала саму себя.

– В детстве я считала себя недочеловеком. Меня постоянно отстраняли от многих вещей, которые были доступны другим. Меня не принимали в компании. При этом всегда напрягала какая-либо жалость со стороны. В такие моменты я чувствовала себя третьесортной.

Несмотря на все трудности, девушка старалась помогать своей семье. С 14 лет подрабатывала в свободное от учебы время. Успевала даже помогать в качестве добровольца Центра по работе с волонтерами. При этом долгое время ей было стыдно признаваться новым знакомым, что она страдает от серьезного заболевания.

– Все свое детство я врала. Говорила, что никакого диагноза у меня нет, что я попала в аварию, что я просто натерла ноги. Придумывала разные обстоятельства, из-за которого у меня могла бы быть необычная походка. Накручивала сама себя.

Фото из архива Елены Чемчоевой

Лечение, поддержка близких и активная жизненная позиция дали свои плоды. В 16 лет Чемчоеву перевели в третью, более легкую группу инвалидности.

Девушка получила высшее образование по бухгалтерскому делу. Правда, по специальности ни дня не трудилась, пошла по другой стезе. Сейчас она является исполнительным директором в строительной компании. Параллельно самостоятельно изучает работу социальных сетей и графический дизайн. Воспитывает 6-летнюю дочь и наслаждается материнством.

– Дочка – моя копия и по характеру, и по внешности. Слава богу, этот диагноз генетически не передается, как думают многие. Он появляется только вследствие какой-то травмы во время беременности или при родах. Я специально изучала это перед ее появлением. Конечно, современные дети совсем не такие как мы, мне кажется, мое поколение более скромное, – смеется она.

По ее словам, последствия тяжелой болезни остались лишь в не совсем прямой походке и редких болях в спине.

«Я мастер-спорта по спонтанным решениям»

Разграничить устоявшиеся идеалы красоты, об этом призвании конкурса заявили организаторы «Мисс новой Якутии». Это зацепило 27-летнюю девушку. В начале июля, прибираясь дома, она заглянула в телефон и неожиданно даже для самой себя отправила заявку с первыми попавшимися фотографиями, которые посчитала «более-менее нормальными».

– Я мастер-спорта по спонтанным решениям. Просто захотелось чего-то нового, наверно устала от того, что каждый день как день сурка. А тут новые знакомства, впечатления, эмоции. Сначала никому из близких не рассказала об этом, потому что просто не планировала участвовать.

Гном среди красоток, шутит про себя Елена Чемчоева. Рост девушки 151 сантиметр. Фото из архива Елены Чемчоевой

В рутинных делах Елена успела позабыть про конкурс. Когда недели через две опубликовали ее анкету, знакомые начали отправлять ей скриншоты и активно интересоваться. Повышенное внимание смутило настолько, что она подумывала об отзыве своей заявки.

– Появилась какая-то неуверенность в том, что все это правильно. Мы списались с организаторами, они очень тепло меня поддержали, и я решила не отказываться от участия. Позже узнала, что в конкурсе еще участвует моя родная сестра Маша.

В конкурсе участвует также родная сестра Елены Мария Чемчоева. Скриншот из приложения MOST

На первом этапе конкурса больше 250 участниц. Многих своих соперниц Чемчоева считает красивыми.

– Конечно, хотелось бы войти в полуфинал и выиграть. Но для меня важнее побороть свои страхи и обратить внимание на людей с таким же диагнозом. В конкурсе пусть победит достойная, и не важно какой у нее будет семейный статус, телосложение или рост. Главное то, как девушка себя проявит.

«Моя миссия – показать, что с ДЦП можно жить полноценно»

За миниатюрную красавицу уже проголосовало 200 человек. В соцсетях люди начали ей писать слова поддержки. Якутяне делятся с Еленой своими историями из жизни. К примеру, мамочки, у детей которых тоже ДЦП, слали ей лучи поддержки, ведь глядя на нее, у многих из них укрепилась вера в свои силы.

– Очень приятно получать теплые сообщения. Так, я узнала, что у ребенка знакомой такой же диагноз, и сейчас они борются за то, чтобы он встал на ноги. Со многими у нас появился хорошая связь, ведь я могу советовать реабилитационные центры, рассказывать о каких-то подходах, которые помогут не травмировать детей. Поняла, что это моя миссия – показать людям, что жить полноценно можно и с ДЦП.

К такому оптимизму девушка пришла лишь недавно. Раньше попытки проработать детские травмы с психологом не давали результатов. Может ходила к недостаточно квалифицированному специалисту, может проблема слишком специфична, но советы в стиле «просто верь в себя» никогда не работали, считает Чемчоева. В итоге поменять отношение к себе и к окружающему миру ей удалось самостоятельно, за это она благодарна в первую очередь самой себе.

– Мою особенность нельзя исправить операциями или просто работой над собой. Нужно учиться жить с ней. Этот год открыл много нового во мне. Я начала любить и ценить себя. Поняла, что если не расскажу правду сейчас, на данном конкурсе, то я так и продолжу жить без окончательного принятия себя.

Фото из архива Елены Чемчоевой

Те трудности, с которыми вынуждены столкнуться люди с ДЦП, не пожелаешь никому, говорит Елена. Несмотря ни на что, она уверена, что этот диагноз не ставит крест на всей жизни.

– Все приходит с опытом. Главное понять, что ты такой, какой есть, и другим тоже придется это принять. Если ваши друзья или даже родственники негативно относятся к вам, то лучше поменять такое окружение. Все мы разные, независимо от диагнозов и возможностей, но каждый имеет право на счастье.

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