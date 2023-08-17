«Спасибо всем». Фаворитка якутян Мария Кобякова снялась с конкурса «Мисс Новая Якутия»

Мария Кобякова поблагодарила якутян, проголосовавших за нее, и снялась с конкурса. Фото из соцсетей

17 августа в Якутске состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Новая Якутия». Накануне лидер голосования Мария Кобякова заявила, что не будет участвовать в конкурсе.

Напомним, в июле якутяне начали массово отдавать свои голоса за девушку из Нижнего Куранаха. Мария Кобякова стремительно вырвалась вперед с внушительным отрывом от остальных участниц. Перед полуфиналом она набрала 4225 голосов, тогда как у ближайшей конкурентки за корону чуть больше 2 тысяч.

Но мечта многих пользователей о победе обычной девушки на конкурсе красоты не сбудется. Мария Кобякова заявила, что не сможет продолжить участие.

— Так как на финале (6 октября, прим. KP.RU) я вместе с подругой буду в Казани, билеты мы купили еще в мае, задолго до того, как я подала заявку на конкурс. Я беру на себя ответственность и передаю свое место в полуфинале самой юной участнице Лейле под номером 21. Огромное спасибо всем, кто за меня голосовал и пускай победит сильнейшая, — сказала она в своем видеообращении.

Вместо Кобяковой в конкурс попала Деланнуа Лейла Мария Мадлен. Ей 15 лет, в своей анкете она указала, что до трех лет жила в Англии. Девушка учится в Физико-техническом лицее.

В полуфинале Кобякову заменит школьница по имени Лейла. Фото: "Мисс Новая Якутия"

— 8 лет занималась танцами и пробовала себя в разных направлениях: спортивно-бальные, начата, реггетон, high-heels, сальса. В этом учебном году мен заинтересовала математика, и я стала одержима изучением и решением всего, что связано с ней. Я легко нахожу общий язык с людьми, не боюсь публики, и всегда готова прийти на помощь, — рассказала о себе Лейла Мадлен.

Всего на конкурс подано больше 260 заявок. В полуфинал прошли 20 девушек, набравших наибольшее количество голосов.

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