Самые яркие моменты с полуфинала конкурса «Мисс Новая Якутия»

Полуфиналистки конкурса "Мисс Новая Якутия"

Из виртуальной реальности на сцену шагнули 22 красавицы. «КП – Якутия» покажет самые запоминающиеся моменты с первого шоу в рамках конкурса «Мисс новая Якутия».

Первый официальный выход девушек состоялся 17 августа в ресторане «Hills».

Первый выход 22 участниц полуфинала

Публика оценила таланты участниц. Как оказалась, они прекрасно поют, танцуют, занимаются спортом и даже стендапом.

Красавицы не забывают о своих корнях

Боевые искусства и красота вполне совместимы

Участниц пришли поддержать друзья и родственники.

Зажигательный танец с обручем

Не забываемые традиции коренных народов Севера

Современная хореография на сцене "Мисс Новая Якутия"

На вечере выступила и Мария Кобякова. За день до полуфинала девушка, которая долгое время возглавляла народное голосование, объявила, что завершает участие в конкурсе. Она объяснила это решение тем, что не сможет присутствовать на финальном шоу. Подробнее об этом читайте по ссылке

Мария Кобякова на прощание спела песню о любви

Завершился вечер традиционным дефиле в платьях.

Традиционное дефиле в вечерних нарядах

Для главного выхода вечера красавицы выбрали наряды самых разных фасонов.

На сцене "Мисс Новая Якутия"

Лучшие моменты шоу в видео в нашем телеграм-канале.

Улыбки не сходят с лиц участниц

Борьбу за корону и звание «Мисс Новая Якутия» продолжили:

Айыына Слепцова

Лера Афанасьева

Алина Ушакова

Евгения Петрова

Алена Готовцева

Светлана Тен

Сайаана-Куо Комарова

Аина Ильина

Анна Булкина

Айна Степанова

Алина Андросова

Светлана Большакова

Юма Николаева

Афанасьева Варвара

Анастасия Михайлова

Дарья Габышева

Валерия Мудрова

Карина Романова

Александра Николаева

Деланнуа Лейла Мария Мадлен

Эмилина Иванова

Снежана Варламова

ТОП-22 "Мисс Новая Якутия"

Кто пройдет в финал, который состоится в начале октября, станет известно 15 сентября.

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