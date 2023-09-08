В Якутии полностью восстановили движение поездов на перегоне Алдан — Куранах

В настоящее время перегон временно закрыт на доведение пути до норм технической эксплуатации. Фото: пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
В Алданском районе движение поездов на перегоне Алдан — Куранах полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
Напомним, что 7 сентября на железнодорожных путях между Алданом и поселком Нижний Куранах произошел инцидент со сходом девяти вагонов грузового поезда, были повреждены пути на протяжении 300 метров.
Как сообщил начальник службы перевозок Николай Томилов, в соответствии с правилами технической эксплуатации по отремонтированному участку пути должен сперва пропускаться грузовой или хозяйственный поезд.
Поэтому до прохода грузового поезда пассажирский поезд Нижний Бестях — Тында был остановлен на станции Куранах. Пассажиров автобусами довезли до станции Алдан, где они пересели в поезд в соответствии с купленными билетами, и пассажирский поезд по графику отправился до станции назначения.
Отмечается, что в настоящее время перегон временно закрыт на доведение пути до норм технической эксплуатации. Но, как отметили в «Железных дорогах Якутии», это никак не повлияет на график движения поездов.
Причина схода вагонов не связана с техническим состоянием инфраструктуры и подвижного состава, и предварительно зависит от нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.
Обстоятельства схода в грузовом поезде расследуются. Назначено служебное разбирательство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутии к утру 8 сентября не успели восстановить железную дорогу, где сошли вагоны (подробнее)
Железную дорогу в Якутии, где сошли вагоны, восстановят к утру 8 сентября (подробнее)
МЧС: в Алданском районе Якутии с рельс сошли девять вагонов и три цистерны с топливом (подробнее)
По факту схода девяти вагонов в Якутии заведено уголовное дело (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.