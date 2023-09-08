В Якутии полностью восстановили движение поездов на перегоне Алдан — Куранах

В настоящее время перегон временно закрыт на доведение пути до норм технической эксплуатации. Фото: пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»

В Алданском районе движение поездов на перегоне Алдан — Куранах полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».

Напомним, что 7 сентября на железнодорожных путях между Алданом и поселком Нижний Куранах произошел инцидент со сходом девяти вагонов грузового поезда, были повреждены пути на протяжении 300 метров.

Как сообщил начальник службы перевозок Николай Томилов, в соответствии с правилами технической эксплуатации по отремонтированному участку пути должен сперва пропускаться грузовой или хозяйственный поезд.

Поэтому до прохода грузового поезда пассажирский поезд Нижний Бестях — Тында был остановлен на станции Куранах. Пассажиров автобусами довезли до станции Алдан, где они пересели в поезд в соответствии с купленными билетами, и пассажирский поезд по графику отправился до станции назначения.

Отмечается, что в настоящее время перегон временно закрыт на доведение пути до норм технической эксплуатации. Но, как отметили в «Железных дорогах Якутии», это никак не повлияет на график движения поездов.

Причина схода вагонов не связана с техническим состоянием инфраструктуры и подвижного состава, и предварительно зависит от нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

Обстоятельства схода в грузовом поезде расследуются. Назначено служебное разбирательство.

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