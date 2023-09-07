Железную дорогу в Якутии, где сошли вагоны, восстановят к утру 8 сентября

При сходе вагонов были повреждены 300 метров путей. Фото: МЧС по Якутии

Пассажирское и грузовое сообщение по железной дороге в Алданском районе, где девять вагонов сошли с рельс, будет восстановлено до утра. Об этом сообщают первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников и министр транспорта республики Владимир Сивцев.

Оба чиновника находятся на месте аварии. По словам Садовникова, инцидент произошел примерно в 3 часа ночи. Пострадавших нет, ущерба для экологии тоже.

Сейчас проводятся работы по поднятию вагонов, в том числе цистерн с топливом. Два вагона уже подняты. Параллельно ремонтируется поврежденный участок железной дороги протяженностью 300 метров. Движение поездов по участку приостановлено. До утра 8 сентября все планируют завершить.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Отмечается, что это не связано с состоянием инфраструктуры и подвижного состава. По предварительным данным, были нарушены технические условия погрузки.

Из-за схода задержан пассажирский поезд Нижний Бестях-Благовещенск. Пассажиров, доставили до ближайших станций. По такой же схеме будет осуществлена перевозка тех, кто едет в обратном направлении.

Напомним, инцидент произошел на железнодорожных путях между Алданом и поселком Нижний Куранах. При следовании грузового поезда произошел сход 9 вагонов, из них 6 вагонов с опрокидыванием. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Розлива топлива пока не наблюдается, организована его перекачка из цистерн. 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

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