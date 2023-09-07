По факту схода девяти вагонов в Якутии заведено уголовное дело

При сходе вагонов пострадавших нет. Фото: МЧС по Якутии

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России заведено уголовное дело по факту схода вагонов в Алданском районе.

Инцидент произошел на железнодорожных путях между Алданом и поселком Нижний Куранах. При следовании грузового поезда произошел сход 9 вагонов, из них 6 вагонов с опрокидыванием. Пострадавших нет. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Якутии, с рельсов сошли девять вагонов (а не семь, как сообщалось ранее), в том числе 3 цистерны с дизельным топливом.

Розлива топлива пока не наблюдается, организована его перекачка из цистерн. 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

На месте остаются 12 вагонов, в том числе 3 на рельсах и 9 опрокинутых. Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не повреждены. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства.

На период восстановительных работ пассажиров будут перевозить стыковочными автомобильными рейсами через станцию Нерюнгри.

Пассажиры задержанного пассажирского поезда №327 «Нижний Бестях — Благовещенск» на автобусах направлены до станции города Нерюнгри и далее на другом поезде поедут к месту следования.

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