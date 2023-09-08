В Якутии к утру 8 сентября не успели восстановить железную дорогу, где сошли вагоны

На месте происшествия убрано с путей шесть вагонов из девяти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Алданском районе продолжается восстановление железной дороги, где произошел инцидент со сходом девяти вагонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Ранее сообщалось, что дорогу восстановят к утру 8 сентября, но к назначенному сроку не успели. На месте происшествия убрано с путей шесть вагонов из девяти, осталось убрать еще три.

Также было повреждено 200 метров железнодорожного полотна. Восстановлено 80 метров, осталось еще 120 метров. Перевезено автобусами 227 пассажиров с двух поездов.

103 пассажира поезда «Благовещенск — Нижний Бестях» №317 были направлены на трех автобусах в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

В ближайшие сутки на участке Алдан – Нижний Бестях прохождения поездов нет.

Напомним, инцидент произошел на железнодорожных путях между Алданом и поселком Нижний Куранах. При следовании грузового поезда произошел сход 9 вагонов, из них 6 вагонов с опрокидыванием. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

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