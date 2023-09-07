МЧС: в Алданском районе Якутии с рельс сошли девять вагонов и три цистерны с топливом

Инцидент со сходом вагонов в Якутии произошел утром 7 сентября. Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Утром 7 сентября в Алданском районе произошел сход вагонов с рельсов. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Якутии, с рельсов сошли девять вагонов (а не семь, как сообщалось ранее), в том числе 3 цистерны с дизельным топливом.

Розлива топлива пока не наблюдается, организована его перекачка из цистерн. 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

С рельсов сошли девять вагонов с тремя цистернами дизельного топлива. Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

На месте остаются 12 вагонов, в том числе 3 на рельсах и 9 опрокинутых. Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не повреждены. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства.

На период восстановительных работ пассажиров будут перевозить стыковочными автомобильными рейсами через станцию Нерюнгри.

Повреждено 200 метров железнодорожных шпал. Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Пассажиры задержанного пассажирского поезда №327 «Нижний Бестях — Благовещенск» на автобусах направлены до станции города Нерюнгри и далее на другом поезде поедут к месту следования.

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