Верховный суд Якутии отменил приговор Ринату Абсалихову

Рассмотрение дела Абсалихова прошло в Верховном суде Якутии. Фото: KP.RU

8 сентября апелляционная коллегия Верховного суда Якутии вынесла решение по апелляции на приговор Ринату Абсалихову, передает корреспондент «КП – Якутия» из зала суда.

Сначала было заслушано последнее слово осужденного. Абсалихов повторил ранее сказанное, что обвинение построили только на показаниях Рожиной, суд первой инстанции не учел отсутствие доказательств об их встречах. Читайте подробнее здесь.

Апелляционная коллегия вынесла решение: приговор Якутского горсуда от 19 июня был отменен. Его вернули в первую инстанцию на новое рассмотрение в новом составе суда. Абсалихова перевести из СИЗО под домашний арест на три месяца.

Сам Ринат сейчас в СИЗО, на судебном заседании участвовал в режиме видеосвязи.

Напомним, что 19 июня сообщника Сусанны Рожиной приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Сама Сусанна, полностью признавшая вину и сотрудничавшая со следствием, получила 4,5 года.

Ринат же считает себя невиновным и говорит, что все обвинение построили на показаниях Рожиной. Его доводы можно почитать по этой ссылке.

Также в его защиту выступили мать Наталья и жена Елизавета. Они хотели сломать тот негативный образ, который сложился у общества под воздействием публикаций СМИ.

Адвокат Яков Марков настаивал на отмене приговора первой инстанции. Защитник просил вернуть дело прокурору для устранения существенных нарушений, которые ограничивают права его подзащитного.

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