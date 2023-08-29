Адвокат Абсалихова попросил отменить приговор и вернуть дело прокурору

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Сегодня, 29 августа, апелляционная коллегия Верховного суда Якутии рассмотрела апелляцию на приговор Ринату Абсалихову.

Ранее мы писали, что 19 июня сообщника Сусанны Рожиной приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Сама Сусанна, полностью признавшая вину и сотрудничавшая со следствием, получила 4,5 года.

Ринат же считает себя невиновным и говорит, что все обвинение построили на показаниях Рожиной. Его доводы можно почитать по этой ссылке.

Также в его защиту выступили мать Наталья и жена Елизавета. Они хотели сломать тот негативный образ, который сложился у общества под воздействием публикаций СМИ.

Адвокат Дмитрий Баишев указал, что при расследовании были допущены существенные нарушения, которые ограничивают права его подзащитного. В связи с этим приговор первой инстанции нужно отменить, а уголовное дело, по мнению защиты, надо вернуть прокурору. Например, не учтены показания свидетелей из ЯЭПИ, не изучен телефон Сусанны Рожиной, на суде не допрошен свидетель Хасанов.

В свою очередь прокурор настаивает, чтобы приговор не был изменен.

Интересная деталь: Абсалихов в прениях сообщил, что у Сусанны Рожиной на счетах было обнаружено четыре миллиона рублей. При этом у самого Рината следствие так и не нашло денег ни на счетах, ни в процессе обыска съемной квартиры и квартиры матери.

Последнее слово осужденного (и, вероятно, решение коллегии суда) назначено на 4 сентября.

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