В Якутии объявили выговор полицейским, после поездки с которыми умер подросток

Видео, снятое сестрой погибшего мальчика, опровергло показания полицейских, что его везли на пассажирском сиденье. Фото: скриншот видео

25 июля в поселке Белая Гора Абыйского района Якутии произошла трагедия — погиб 13-летний мальчик. Как считают родные, большую часть ответственности за его гибель несут полицейские. Они привезли бессознательного подростка домой в багажнике служебной машины, и через непродолжительное время ребенок скончался. Подробнее об этом происшествии можно прочитать по ссылке.

13-летний мальчик был подающим надежды спортсменом. Фото: предоставлено родными мальчика

Дело осложнилось еще и тем, что сперва в отделении МВД России по Абыйскому району заявили, что ребенка полицейские везли не в багажнике, а на заднем пассажирском сидении. Однако младшая сестра погибшего вела видеосъемку, на которой было четко видно, что подростка вытащили из машины именно сзади, а не из салона.

«КП – Якутии» удалось раздобыть фотографию той самой машины, в которой перевозили мальчика в поселке Белая гора Абыйского района

После широкого общественного резонанса министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко назначил служебную проверку в отношении полицейских, которые перевозили подростка.

Как сообщили «КП-Якутии» в пресс-службе МВД республики, по результатам проведенной служебной проверки в отношении сотрудников отделения МВД России по Абыйскому району ряд должностных лиц, включая руководителя указанного подразделения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, оперативниками собственной безопасности МВД по Якутии проведена проверка по факту возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, результаты которой для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы», — добавили в ведомстве.

Это значит, что первая служебная проверка в отношении абыйских полицейских была проведена по факту предоставления недостоверной информации. По ее результатам начальник отделения и сотрудник ПДН получили строгий выговор, а полицейские, непосредственно доставившие ребенка — выговор.

Также была проведена и другая проверка — уже конкретно по факту возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. Ее результаты были переданы в СУ СК РФ по Якутии для дальнейшей юридической оценки.

В пресс-службе СУ СК РФ по Якутии нам ответили следующее:

— По факту смерти подростка в Абыйском районе следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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