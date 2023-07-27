В Якутии проверят полицейских, после поездки с которыми умер подросток

«КП – Якутии» удалось раздобыть фотографию той самой машины, в которой перевозили мальчика в поселке Белая гора Абыйского района.

Министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко назначил служебную проверку в отношении полицейских, которые перевозили подростка, погибшего при загадочных обстоятельствах, сообщает пресс-служба МВД по Якутии

Напомним, 25 июля при загадочных обстоятельствах умер 13-летний мальчик из поселка Белая Гора Абыйского района. По словам родных, он ушел около 19 часов встретиться с другом. А вечером около 21:30 полицейские привезли его в багажнике и бросили в подъезде, сказав дальше тащить самим. Мать заметила, что ее сын весь в рвоте, у него посинели губы и опух язык.

Позже МВД Якутии прокомментировал произошедшее. В релизе говорилось, что полицейские нашли подростка с неопрятным видом около 21:30 во время рейда. При этом ведомство опровергло информацию, что подростка везли в багажнике, отметив, что подростка транспортировали на заднем сиденье.

Позже было опубликовано видео. Подростка в бессознательном состоянии и правда вытаскивают из задней двери УАЗ «Патриот». Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале по ссылке.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Теперь действиям полицейских будет дана правовая оценка. Если вина сотрудников будет доказана, то они понесут наказание, а их руководителя ждет строгая дисциплинарная ответственность.

Ранее о начале проверки по факту гибели мальчика заявили в прокуратуре Абыйского района.

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