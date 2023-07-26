В МВД Якутии ответили на обвинения, что полицейские везли погибшего подростка в багажнике

13-летний мальчик был подающим надежды спортсменом. Фото: предоставлено родными мальчика

13-летний мальчик из поселка Белая Гора Абыйского района погиб при загадочных обстоятельствах 25 июля.

Родные рассказали «КП — Якутия», что около 7 часов вечера он ушел из дома встретиться с другом. А в половине десятого его привезли полицейские, причем подросток лежал в багажнике. Его положили в подъезде и сказали родным дальше тащить его самим. Мальчик был весь в рвоте, у него посинели губы и опух язык. Приехавшая скорая констатировала смерть подростка.

В объяснительной друга погибшего говорится, что во время прогулки они нашли две бутылки водки и решили их распить. Почувствовав себя плохо, друг ушел домой, а тот остался один.

После публикаций в СМИ МВД Якутии провело проверку.

«25 июля 2023 года около 21:30 во время проведения рейдовых мероприятий на улице Строителей поселка Белая Гора сотрудниками полиции был замечен подросток с неопрятным видом. Несовершеннолетний пояснил полицейским, что приехал из поселка Абый и заблудился. Полицейскими было принято решение доставить подростка по месту проживания матери в поселке Белая Гора. При этом он ехал на заднем пассажирском сидении служебного автомобиля УАЗ «Патриот». Около 21:40 подросток был передан матери», — говорится в официальном релизе.

При этом ведомство отмечает, что от мальчика не исходил запах алкоголя, внешних признаков опьянения не было, отсутствовали жалобы на самочувствие. Претензии, просьбы и жалобы к сотрудникам от матери юноши не поступало.

Далее полицейские продолжили патрулирование. Через некоторое время в дежурную часть поступила информация о смерти мальчика дома.

Что там же произошло и от чего погиб подросток, должна установить экспертиза.

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