В сети опубликовали видео, как полицейские доставляют подростка в Абыйском районе Якутии

Фото: скриншот видео

В четверг, 27 июля, в сети появилось видео, как полицейские доставили 13-летнего мальчика в поселке Белая Гора Абыйского района.

Напомним, подросток умер при загадочных обстоятельствах.

Родные рассказали «КП — Якутия», что он ушел около 19 часов 25 июля встретиться с другом. А вечером около 21:30 полицейские привезли его в багажнике и бросили в подъезде, сказав дальше тащить самим. Мать заметила, что ее сын весь в рвоте, у него посинели губы и опух язык.

Друг подростка, с которым он встречался, рассказал, что они нашли и распили две бутылки водки. Потом он ушел домой, а тот, погибший, остался один.

Позже МВД Якутии прокомментировало произошедшее. В релизе говорилось, что полицейские нашли подростка с неопрятным видом около 21:30 во время рейда. Мальчик рассказал, что приехал из соседнего поселка Абый и заблудился. Его доставили по адресу матери в Белой Горе. И в 21:40 передали ей.

При этом ведомство опровергло информацию, что подростка везли в багажнике. И отметило, что он ехал на заднем сидении. И запаха алкоголя не было, как и других признаков опьянения, жалоб на самочувствие также не поступало. Мать тоже не предъявляла жалобы, претензии и просьбы, сообщалось в релизе.

Распространяющееся видео же показывает, как все было в действительности. Подростка в очень плохом состоянии и правда вытаскивают из задней двери УАЗ «Патриот». Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале по ссылке.

Важное уточнение про полицейский автомобиль «УАЗ Патриот»: смотрим, как там выглядит «заднее сиденье». Это называется задний отсек для перевозки задержанных. Не багажник, но и не совсем салон автомобиля. Но да, там есть сиденье.

Фото: hibinform.ru

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