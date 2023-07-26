«Привезли в багажнике и бросили в подъезде». В Якутии родные погибшего 13-летнего мальчика требуют призвать полицейских к ответу

13-летний мальчик был подающим надежды спортсменом. Фото: предоставлено родными мальчика

25 июля в поселке Белая Гора Абыйского района Якутии произошла трагедия — погиб 13-летний мальчик.

Родные ребенка рассказали «КП-Якутии» о событиях того дня, которые привели к цепочке непоправимого. По их мнению, большая часть ответственности лежит на полицейских.

— Около 19 часов вечера мой племянник вышел из дома погулять, встретиться с другом, — говорит тетя мальчика Мария. — А уже в половине десятого его привезли сотрудники полиции. Моя сестра, мать ребенка, вышла за ним и увидела, что сын лежит в багажнике. Полицейские взяли мальчика и положили его в подъезд на пол и сказали ей: «Дальше сама».

Так ребенка бросили в подъезде полицейские. Фото: предоставлено родными мальчика

В это время в поселке ушел свет. Женщина сама подняла ребенка, который был весь во рвоте и понесла его домой. Она решила помыть сыну лицо и, включив фонарик, заметила, что у него губы уже синие, язык опухший и высунутый. Она испугалась и сразу же позвонила в скорую.

— К сожалению, скорая ехала очень долго. Уже до ее приезда было ясно, что мой племянник мертв. Когда врач приехал, он осмотрел ему спину и увидел синие пятна — уже пошло трупное окоченение. Врач сказал, что смерть могла произойти еще два часа назад.

Полицейские заявили, что нашли мальчика лежащим около детского сада.

— Я не знаю, почему они решили положить его в багажник, что у них вообще в голове творилось, — говорит в отчаянии тетя подростка. — Может, не захотели, чтобы он пачкал салон грязной одеждой, ведь он лежал на земле. Сами они утверждают, что тогда он еще был в сознании, сказал свои имя и фамилию.

Тетя мальчика считает, что полицейские должны были вызвать медиков, когда они обнаружили мальчика, или отвезти его в медицинское учреждение.

— Дороги у нас в поселке не такие гладкие, все, что угодно, могло случиться с ним по пути в багажнике. Ребенок мог свернуть шею, мог захлебнуться рвотными массами. А они вместо этого привезли его домой и бросили в подъезде. После всего случившегося полицейские еще звонили моей сестре и спрашивали, очнулся ли он. Грозились прийти завтра, чтобы взять объяснительную. Когда они узнали, что он умер, то перестали звонить и выходить на связь.

С другом мальчика тоже вышла непонятная история. Это выпускник, который на завтрашний день улетел в Якутск поступать на учебу. Билеты у него были заранее куплены, возможно, мальчики решили встретиться и попрощаться перед отъездом абитуриента.

— Когда его мама узнала о всей этой ситуации, то сразу же попросила не впутывать туда ее сына, мол ему надо поступать, не ломайте ему жизнь и так далее. По объяснительной сразу видно, что юноша писал ее под диктовку, — с горечью говорит тетя мальчика.

В объяснительной юноши говорится, что во время прогулки 13-летний подросток нашел две бутылки водки, которые они решили распить вдвоем. Почувствовав себя плохо, старший юноша ушел домой, оставив младшего в одиночестве.

— При этом никакого запаха спиртного от моего племянника не было. Моя сестра и врач бы сразу заметили это. Я уверена, что племянник алкоголь не употреблял. Он был подающим надежды спортсменом, занимался футболом, вольной борьбой, был активным, озорным ребенком. Закончил 7 класс, в августе должен был приехать ко мне в гости...

Точную причину гибели подростка предстоит выяснить экспертизе. Ее результаты ожидаются не раньше, чем через неделю, поскольку в северном поселке своих специалистов нет, придется ждать выезда эксперта из столицы. Тем временем родные мальчика подали жалобу на действия полицейских. Они считают, что эти действия могли привести к гибели подростка. «КП-Якутия» направила запрос пресс-службе МВД республики.

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