«Пусть королевой станет обычная девушка». Якутяне выбрали фаворитку для голосования на конкурсе красоты «Мисс Новая Якутия»

Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

25 июля стартовало голосование на новом конкурсе красоты «Мисс Новая Якутия». Организаторы позиционируют его как свободный от предрассудков, в нем могут принять участие все желающие девушки и женщины, вне зависимости от возраста, комплекции, семейного положения и так далее.

Неудивительно, что конкурс вызвал большой интерес — ведь предыдущее похожее по духу мероприятие «Мисс Виртуальная Якутия» не проводится уже несколько лет. За звание «Мисс Новой Якутии» в итоге решили побороться 267 участниц.

Однако не всем пользователям сети пришелся по душе принцип отбора девушек в полуфинал — в него пройдут те, за кого было подано больше всего голосов. А между тем среди участниц есть и блогеры с многотысячной аудиторией, которые легко справятся с этой задачей. Таким образом, у девушек без поддержки подписчиков шансов выйти в полуфинал практически нет.

Возможно, именно поэтому в сети и активировался так называемый эффект «Дарьи Гвоздевой». В 2008 году на очередную «Мисс Виртуальная Якутия» 16-летняя девушка из Тикси Даша Гвоздева отправила свои обычные, не «гламурные» фотографии. Она была совершенно простой девушкой без следов макияжа на лице и не обладала модельной фигурой. Но именно эта наивность и искренность пришлись по душе пользователям интернета, и Даша стала победительницей этапа голосования. Но, к огромному разочарованию аудитории, организаторы не допустили Дашу на финал, присудив ей лишь звание «Мисс зрительских симпатий». Впрочем, девушке выдали спецприз — ноутбук.

Участница «Мисс Виртуальная Якутия — 2008» Дарья Гвоздева. Фото: vk.com

Новой «Дашей Гвоздевой» конкурса «Мисс Новая Якутия», похоже, становится Мария Кобякова из поселка Нижний Куранах Алданского района. Девушка тоже не стала заморачиваться с «гламурными» фотографии, а также призналась, что ей нравится смотреть YouTube и фильмы, основанные на реальных событиях. Видимо, ее искренность и простота тоже пришлись по душе пользователям сети, и теперь они активно агитируют голосовать именно за нее. На данный момент количество голосов, поданных за нее, приближается к 300, в то время как лидер гонки уже получила более 900 голосов.

Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

«Кобякова Мария очень выгодно отличается среди всех этих блогерок/типичных „якутианбьюти“. Она любит залипать в YouTube, смотреть кино. Косметики ноль. Честность — новая красота, а Мария — просто идеальная мисс эпохи метамодерна»

«Пусть королевой конкурса станет обычная якутская девушка. Организаторы позиционируют свой конкурс как нечто в корне отличающееся от других конкурсов красоты, где нафотошопленные разукрашенные красивые девицы томно глядят в камеру через полуопущенные ресницы»

«Голосуйте за честность, а не за красивую картинку благодаря фотошопу», — пишут в интернете.

Проголосовать за участниц можно в приложении MOST. 18 августа состоится полуфинал, 12 сентября определят финалисток, а финал проведут 30 сентября.

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