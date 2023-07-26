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Общество26 июля 2023 2:00

«Пусть королевой станет обычная девушка». Якутяне выбрали фаворитку для голосования на конкурсе красоты «Мисс Новая Якутия»

На якутском конкурсе красоты пользователи призывают голосовать не за стандартных красоток
Мария МАКАРОВА
Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

25 июля стартовало голосование на новом конкурсе красоты «Мисс Новая Якутия». Организаторы позиционируют его как свободный от предрассудков, в нем могут принять участие все желающие девушки и женщины, вне зависимости от возраста, комплекции, семейного положения и так далее.

Неудивительно, что конкурс вызвал большой интерес — ведь предыдущее похожее по духу мероприятие «Мисс Виртуальная Якутия» не проводится уже несколько лет. За звание «Мисс Новой Якутии» в итоге решили побороться 267 участниц.

Однако не всем пользователям сети пришелся по душе принцип отбора девушек в полуфинал — в него пройдут те, за кого было подано больше всего голосов. А между тем среди участниц есть и блогеры с многотысячной аудиторией, которые легко справятся с этой задачей. Таким образом, у девушек без поддержки подписчиков шансов выйти в полуфинал практически нет.

Возможно, именно поэтому в сети и активировался так называемый эффект «Дарьи Гвоздевой». В 2008 году на очередную «Мисс Виртуальная Якутия» 16-летняя девушка из Тикси Даша Гвоздева отправила свои обычные, не «гламурные» фотографии. Она была совершенно простой девушкой без следов макияжа на лице и не обладала модельной фигурой. Но именно эта наивность и искренность пришлись по душе пользователям интернета, и Даша стала победительницей этапа голосования. Но, к огромному разочарованию аудитории, организаторы не допустили Дашу на финал, присудив ей лишь звание «Мисс зрительских симпатий». Впрочем, девушке выдали спецприз — ноутбук.

Участница «Мисс Виртуальная Якутия — 2008» Дарья Гвоздева. Фото: vk.com

Участница «Мисс Виртуальная Якутия — 2008» Дарья Гвоздева. Фото: vk.com

Новой «Дашей Гвоздевой» конкурса «Мисс Новая Якутия», похоже, становится Мария Кобякова из поселка Нижний Куранах Алданского района. Девушка тоже не стала заморачиваться с «гламурными» фотографии, а также призналась, что ей нравится смотреть YouTube и фильмы, основанные на реальных событиях. Видимо, ее искренность и простота тоже пришлись по душе пользователям сети, и теперь они активно агитируют голосовать именно за нее. На данный момент количество голосов, поданных за нее, приближается к 300, в то время как лидер гонки уже получила более 900 голосов.

Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Мария Кобякова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

«Кобякова Мария очень выгодно отличается среди всех этих блогерок/типичных „якутианбьюти“. Она любит залипать в YouTube, смотреть кино. Косметики ноль. Честность — новая красота, а Мария — просто идеальная мисс эпохи метамодерна»

«Пусть королевой конкурса станет обычная якутская девушка. Организаторы позиционируют свой конкурс как нечто в корне отличающееся от других конкурсов красоты, где нафотошопленные разукрашенные красивые девицы томно глядят в камеру через полуопущенные ресницы»

«Голосуйте за честность, а не за красивую картинку благодаря фотошопу», — пишут в интернете.

Проголосовать за участниц можно в приложении MOST. 18 августа состоится полуфинал, 12 сентября определят финалисток, а финал проведут 30 сентября.

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