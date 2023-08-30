«Мне больно смотреть на страдания дочери и внуков». Репортаж: как мы пытались открыть проезд к дому «замурованной» семьи в Якутске

Дедушка семьи приехал из Сунтара, чтобы помочь дочке и внукам. Фото: скриншот видео

Сметанины живут в красивом и элитном частном секторе Якутска. Их дедушка приобрел здесь участок давно, тогда эти места были свободны.

Со временем на лакомом кусочке земли появились новые дома и участки. Они много раз распределялись и перераспределялись, да так, что в итоге все выходы из дома Сметаниных оказались в частных руках. Их двор со всех сторон окружают высокие заборы соседей. Нет ни одной калитки, ни одной тропинки, ведущей наружу. Просто парадоксальная ситуация.

Уже много лет они судятся и пытаются отстоять выход из своего дома. И за это лето произошел новый виток в деле.

Приехали адвокат, управа, полиция, но соседка не пустила

Ранее Сметанины ходили через участок соседа Михаила. Суд даже установил сервитут на три года. Но сосед обжаловал его. И в июне этого года вышло новое решение — ходить Сметаниным через участок другого соседа, Прокопьевой. Но в этот раз уже бессрочно.

Вроде бы это хорошо. Но есть одно но — соседка отказалась выполнять постановление суда и намерена судиться дальше.

Вчера, 29 августа, многострадальная семья приехала с каникул из деревни в Якутск. И опять наткнулась на закрытые ворота и высокий забор. Но в этот раз с ними были адвокат, представитель управы Сайсарского округа и редакции «КП — Якутия». Позже приехала полиция.

Вот здесь должен появиться проезд. Но есть проблема - тут выкопан септик. Фото: KP.RU

Три часа торчали перед забором

Мы приехали на место в назначенное время, к 6 часам вечера. Один за другим подтянулись Сметанины, адвокат. Представитель управы — специалист по земельным вопросам — приехал на красивом черном внедорожнике. От комментариев отказался и убежал от меня, как только я представилась. Самого главы округа или его заместителя не было.

Постучались к Прокопьевой. Но нам никто не открыл. Казалось, что дома никого нет. Но как выяснилось позже, это было не так.

Через какое-то время приехал сын Прокопьевой. Он отказался пропускать и заперся внутри.

По совету адвоката Сметанины вызвали полицию, чтобы зафиксировать отказ добровольно выполнять требование суда. А пока их ждали, правозащитница семьи объяснила нам, почему суд поменял предыдущее решение.

«Суд посчитал, что там (через участок Михаила) более обременительно. Потому что проезд будет один на двоих: и для соседа, и для Чжана (дедушка Сметаниных, на чье имя записан участок). А тут, получается, проезд будет только для Чжана. Он огородит, и это будет его проезд. Мы уже оформили выписку в ЕГРН, и там уже указано, что данный земельный участок идет за Чжаном. Это бессрочное пользование, мы так добились», — рассказала Елизавета.

Семье ее порекомендовали как опытного адвоката, работающего с недвижимостью и занимающегося тяжелыми случаями.

Дом мечты превратился в дом страданий

«Я построил этот дом для дочери. Думал, что обеспечил ее. А теперь смотрю на ее страдания и на моих троих внуков. И мне больно. Сколько лет и сколько денег уже потрачено. В какое же жестокое время мы живем. Меня поражает людская жадность», — говорит дедушка Сметаниных (видео для читателей Дзена — по ссылке).

Пока ждали полицию, пожилой человек с адвокатом договорились с другим соседом. Он согласился временно, 2-3 дня, пустить семью через свой участок. Правда, для этого пришлось протискиваться через щель шириной с растопыренную ладонь.

Воспользовавшись его великодушием, Сметанины перевезли детей, вещи и продукты, привезенные из деревни.

У меня хата с краю, я знать ничего не желаю

Полиция приехала к 20:45. К тому времени уже стемнело. Тоже постучались к Прокопьевым, но никто не открыл. Заполнив протокол и зафиксировав, они уехали. И тут же на улицу вышли Прокопьевы, мать с сыном.

«А как ты дозволил, что [Михаил] отобрал у тебя [проезд]? — ответила хозяйка на упрек дедушки, что из-за нее теперь его внук-инвалид прыгает через чужие заборы. — Ты здесь никогда не ходил. Мы подали жалобу. Да, я буду враждовать с тобой. Вы изъели мои нервы. Из-за вас я не могу спокойно жить. Думала, буду жить спокойно на старости лет. Ты пошел против Михаила и против меня. Когда я сюда приехала, здесь никого не было. Я грибы собирала на твоем участке. Короче, это моя собственность».

Выяснилось, что она — племянница друга Чжана. Но даже так она осталась глуха к мольбам пожилого мужчины по-человечески пожалеть маленьких детей, включая ребенка-инвалида, и хотя бы на несколько дней разрешить им проход.

Половина семьи осталась снаружи, половина внутри

К сожалению, ее позицию «моя хата с краю, я знать ничего не желаю, идите судитесь с другими» разделяют все остальные соседи. Всего мы насчитали 5-6 участков вокруг дома Сметаниных. Сами они говорят, что их 8-9. И никто не желает войти в их положение.

Возникает такое чувство, будто по молчаливому необговоренному согласию семью оттуда сживают, чтобы поделить потом между собой их участок.

Даже тот сосед, который вчера разрешил пройти через его земли, сегодня вдруг передумал и запретил. В результате семья разделилась: младшие дети с мамой застряли внутри, а старший сын с отцом и дедушкой — снаружи.

Они стоят там, смотрят на высокий забор и не знают, как быть. Помогите же им кто-нибудь!!!

P.S. Сметанины сообщили, что одна из соседок (другая, не та, через которую по решению суда они должны ходить) разрешила семье проход на два дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске замдиректора школы не выпустил 4-летнего ребенка из «замурованного» дома и вынудил его прыгать через высокий забор (подробнее)

В Агентстве земельных отношений Якутска ответили по поводу «замурованного» дома многодетной семьи (подробнее)

Суд вынес решение по делу многодетной семьи с «замурованным» домом в Якутске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.