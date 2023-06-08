В Якутске замдиректора школы не выпустил 4-летнего ребенка из «замурованного» дома и вынудил его прыгать через высокий забор

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Четырехлетний Эрсан пришел накануне, 7 июня, погостить и поиграть к многодетной семье Сметаниных, той самой, что живет в «замурованном» доме в Якутске в окружении частных участков без выхода на улицу.

Проход на волю из дома Сметаниных лежит через участок соседа Михаила. Семья уже давно судится с ним за право свободно выходить из своего дома. Потому что иначе им банально не купить хлеба, не пойти на работу и т.д. Звучит дико, но так многодетная семья живет давно. О том, как это произошло, можно прочитать здесь.

Маленькому Эрсану не повезло. Вчера как раз состоялся очередной суд. Он встал на сторону соседа и постановил многодетной семье ходить через участок другой соседки — Прокопьевой. Напомним, ранее агентство земельных отношений признало, что самый оптимальный проезд к Сметаниным пролегает через землю Михаила, более того, его участок был образован с нарушениями.

Тем не менее суд вынес такое решение. Михаил тут же им воспользовался и закрыл калитку прямо перед носом матери Эрсана, которая пришла забрать своего сына. А пройти надо было всего около 20 шагов. (Видео для читателей Дзена — здесь).

Прокопьева пошла по стопам Михаила и напрочь отказалась пропускать через свой участок, сославшись на то, что решение суда еще не вступило в силу. И пригрозила, что обжалует данное решение.

Следует отметить, что суд был об установлении временного сервитута. Он не отбирает землю, а просто разрешает ходить через чужой участок. Это нужно на время следственных действий. Потому что ну не на вертолете же летать, пока разбирают запутанный земельный клубок.

В общем, в результате действий и решений нескольких взрослых четырехлетнему Эрсану, который вообще понятия не имеет обо всех этих дрязгах, пришлось прыгать через высокий забор, чтобы вернуться к маме. Но ему еще повезло, его история на этом закончилась. А для Сметаниных вернулись трудные времена.

Сосед работает с детьми

Удивительно, но человек, поставивший многодетную семью с маленькими детьми в такое трудное положение, работает в школе на руководящей должности. Он замдиректора одной из пригородных школ Якутска.

Сосед Михаил дает интервью местному телеканалу. Фото: НВК «Саха»

Был наслежным главой в Чурапчинском улусе и заместителем главы Кобяйского района.

Напомним, в этом году старший ребенок в многодетной семье должен пойти в школу. Один из детей — инвалид.

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