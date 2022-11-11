Суд вынес решение по делу многодетной семьи с «замурованным» домом в Якутске

Фото: КримЯкутия

В среду, 9 ноября, Якутский городской суд вынес решение по делу многодетной семьи Сметаниных, чей дом оказался со всех сторон замурован частными участками.

Напомним, единственная дорога, которая вела к их дому, находится в собственности у соседа. В результате многодетная семья не может свободно выйти со своего участка и зайти обратно.

Что решил суд

Иск удовлетворен, сухо говорится на сайте суда.

Как пояснили редакции «КП — Якутия» Сметанины, суд назначил сервитут на три года. Сервитут — это право на ограниченное пользование чужим земельным участком. Т.е. семья сможет спокойно выходить из дома и заходить обратно через участок соседа: они смогут нормально закупаться едой и водой, водить детей в сад, школу и поликлинику — одним словом, делать обычные для нормальной ситуации вещи.

Но это только на время — на три года. Что будет дальше — неизвестно.

Редакция направила запрос в Агентство земельных отношений с просьбой разобраться в данной ситуации. Ответ будет опубликован позже.

Как семья живет сейчас

По словам Сметаниных, сосед сейчас не запирает калитку и они могут выходить из дома.

Но семье с тремя маленькими детьми нужна вода для личного пользования: постирать одежду, искупать детей, помыть пол, посуду и т.п. Ее им может доставить только водовозка, а для этого нужно открыть ворота.

Решение суда в законную силу еще не вступило. А сосед не спешит открывать ворота.

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