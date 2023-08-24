Медвежий поселок: в Черский опять забрел хозяин тайги. В этот раз он гулял у администрации

Не замеченный людьми медведь спокойно гуляет по поселку. Фото: скрин с камеры видеонаблюдения

В среду, 23 августа, в жилой зоне поселка Черский вновь засветился косолапый на прогулке. В этот раз его зафиксировали камеры администрации, сообщило местное издание «Колымская правда».

Он как ни в чем не бывало шел сбоку от дома №11 на улице Таврата. Примечательно, что за две-три минуты до его прихода с этого двора убежали собаки.

Подойдя к торцу дома №13, непрошеный гость заметил человека, который шел по дороге от стационара ЦРБ. Подумав, косолапый повернул назад и вернулся на дорогу уже после того, как местный житель миновал этот участок.

Далее предположительно хозяин тайги прошел по улице Пушкина в южную часть поселка и скрылся в лесу. В поисках были задействованы патрульные группы отделения полиции и охотников-любителей. Но зверя они пока не встретили.

По всей видимости, это тот же полуторогодовалый медведь, которого ранее заметили на окраине поселка на улице Пушкина. В минувшую ночь перед ним в 20 метрах бежала собака, но при этом не издала ни звука.

Напомним, медведи стали захаживать в Черский с начала августа. Камеры фиксировали их в разных частях поселка. Сперва предполагалось, что это один зверь. В соцсетях его даже прозвали Неуловимый Джо.

Позже стало известно, что это разные особи.

Вечером 21 августа охотники добыли одного из этих медведей. Известно еще об одном, постарше — возрастом 3-4 года.

Жителей предупреждали об опасности и рекомендовали воздержаться от прогулок в темное время суток. Однако при просмотре камер выяснилось, что не все следуют советам: на улицах в 23 часа вечера были замечены взрослые с детьми и подростки.

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