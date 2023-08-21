Вторую неделю медведь бродит по якутскому поселку Черский

В якутском поселке вторую неделю гуляет медведь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Черский Нежнеколымского района вновь заметили медведя. На этот раз он попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеграм-канал «Торбозное радио».

На вечернюю прогулку лесного гостя среагировали собаки, но медведя не напугал лай. Домашних питомцев хозяин тайги проигнорировал.

Ранее его уже замечали на месте бывшего тубдиспансера, в окрестностях сопки Родинка, на окраине поселка. Мишка уже не боится подходить и к каменным домам.

Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности: ограничить прогулки в темное время суток, прятать еду и пищевые отходы во время выезд.

Еще 11 августа в Минэкологии Якутии заявляли, что поисками опасного хищника займется бригада охотников.

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