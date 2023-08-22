Охотники добыли хозяйничавшего в поселке Черском Якутии медведя. Но оказалось, что он не один

Камеры фиксируют визиты хозяина тайги. Но оказалось, что это разные медведи. Фото: скрин видео из соцсетей

Вечером 21 августа охотники-любители на объездной дороге на бывшей перевалочной базе морского порта восточнее микрорайона Зеленый Мыс добыли медведя, пишет местное издание «Колымская правда».

Зверю примерно 1,5 года, самец. До этого его видели накануне, 20 августа, на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Однако выяснилось, что он далеко не один любит захаживать в поселок Черский Якутии. Совсем недавно на камеру видеонаблюдения в микрорайоне Зеленый Мыс попал другой косолапый, постарше — возрастом примерно 3-4 года. Кажется, его же видел в районе теплиц местный житель.

Вообще, камеры несколько раз фиксировали визиты хозяина тайги. В соцсетях хищника даже прозвали Неуловимый Джо, думая, что это один зверь. Посмотреть видео можно по ссылке (для читателей Дзена).

Но оказалось, что это разные медведи.

Сколько же их всего зачастило в Черский — точно неизвестно. Но, видимо, не менее трех.

Животные часто появляются на участках на реке Пантелеихе и на протоках. Четкого объяснения, почему бурые медведи подошли к поселку, нет. Сейчас сезон ягод, поэтому косолапые должны быть сыты. И ни одна собака за все это время не пострадала.

Но все же сам факт близкого нахождения диких зверей не может не тревожить людей. Сотрудники полиции и охотники-любители патрулируют окрестности, охраняя покой граждан.

Медвежий вопрос отодвинул на задний план прочие проблемы в поселке, пишет издание.

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