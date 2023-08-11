Медведем, облюбовавшим поселок Черский в Якутии, займется бригада охотников

Уже несколько дней медведь держит в страхе жителей поселка Черский. Фото: соцсети

В последние несколько дней к жителям поселка Черский стал часто захаживать медведь. Его видели то там, то тут — у хозяйственных построек, на месте бывшего тубдиспансера, в окрестностях сопки Родинка, на окраине поселка.

Каждый его визит сопровождается неистовым лаем собак. Но Барбоскины не могут прогнать хозяина тайги обратно в лес.

Жителей поселка попросили ограничить прогулки в вечернее и ночное время. При выезде на природу убирать пищевые отходы в пакет и одеваться в яркую одежду, чтобы не застать Потапыча врасплох.

А недавно его заметили гуляющим прямо во дворе под окнами КПД, настолько косолапый освоился в поселке. Видео можно посмотреть тут (для читателей Дзена).

В итоге Департамент охотничьего хозяйства вынес решение о регулировании численности хищника для обеспечения безопасности местного населения. Медведем займется бригада охотников.

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