Медведь бродит в окрестностях поселка Черский в Якутии

10 дней медведь пугает жителей поселка Черский в Якутии

Вечером 7 августа бурого медведя заметили в окрестностях посёлка Черский Нижнеколымского района, сообщает газета «Колымский вестник».

Хозяин леса вышел к жилому дому Северо-восточной научной станции.

– Мы ужинали, когда на улице стали беспокоиться и лаять собаки. В окно увидели медведя. Собаки отогнали его в лес. Позже он ещё раз приходил к хозяйственным постройкам, – рассказал ученый-эколог Никита Зимов, возглавляющий местный плейстоценовый парк.

За последние 10 дней это не первый случай появления медведя. Ранее его видели в местности, где ранее располагался тубдиспансер, в окрестностях сопки Родинка и некоторых других участках. Один раз зверь настолько осмелел, что прогулялся по самой окраине посёлка, где живет больше 2,5 тысяч человек.

По данным местной природоохраны, речь идет о годовалой особи. Это еще довольно молодое животное, но встреча с ним все равно может представлять угрозу жизни и здоровью. Жителей предупредили о тревожном визите и призвали соблюдать меры безопасности.

– Необходимо ограничить прогулки в вечернее и ночное время. При выездах на природу убирать еду и пищевые отходы в пакет, во избежание распространения запаха. Одеваться в яркую одежду, дабы не застать медведя врасплох, — сообщил руководитель Нижнеколымской инспекция госэконадзора Минэкологии Якутии Николай Винокуров.

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