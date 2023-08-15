«Я обычный скромный газовик». Таинственный победитель Ykt Geek Fest 2023 рассказал о себе и показал свои прошлые костюмы

Лучший косплей Ykt Geek Fest 2023 — колдун Рубик из Dota 2

Отгремел долгожданный для поклонников аниме, игр, фэнтези и супергероики фестиваль Ykt Geek Fest. На стадионе «Юность» в Якутске собрались более тысячи косплееров в самых разных крутых костюмах. А лучшим из лучших был признан колдун Рубик из игры Dota 2.

Парень назвал только свое имя — Андрей Конников, но никому не показал лицо. Пришел пешком в костюме и так же таинственно ушел.

«КП — Якутия» связалась с ним и попросила хоть немного приоткрыть эту завесу. Итак, кто же скрывается под маской волшебника?

«Я обычный скромный газовик, — говорит Андрей. — 26 лет. В Ykt Geek Fest участвую с 2018 года. И второй раз занимаю первое место. Впервые победил в 2019 году с персонажем Орнштейн Драконоборец из игры Dark Souls».

На нынешний костюм потратил два месяца отпуска и 30-40 тысяч рублей. Зато детализация получилась просто поразительная. Даже страницы книги в руках колдуна изрисованы и исписаны как настоящие. Посмотрите сами на видео.

За победу ему дали 50 тысяч. Так что расходы вроде как окупились. Андрей поделился, что призовые собирается потратить на обучение в автошколе.

Конечно, мы спросили у него, как он отпраздновал победу.

«Скромненько. Пришел домой, снял костюм, попил чаек с конфетами, без пиршества, и сразу пошел спать. А с утра уже на работу выходить, — ответил он. — Семья порадовалась, сказали, что гордятся. На работе тоже знают и поддерживают. Начальник у меня хороший человек. Если там мне что-то надо, отпускает. Премию обещали дать».

Насчет своего фото парень отказал. Сказал: пусть это останется тайной. Мы уважаем его мнение, поэтому не будем его публиковать.

Но вы можете посмотреть эту фотографию с 2019 года. Ее он разрешил.

Андрей в образе Орнштейна Драконоборца

Кстати, на фестиваль Андрей каждый раз приходит пешком уже сразу в костюме и уходит так же, не снимая. Люди на улице, конечно, удивляются, спрашивают. А он отвечает, что идет на фестиваль. Вот такая ходячая реклама.

Из других участников победитель передает свой респект Леди Марии из Bloodborne и Лилит из Diablo 4.

Леди Мария и Лилит. Фото: Ykt Geek Fest

Поздравляем Андрея с победой! Ждем нового образа в следующем году. Он обещал, что не пропустит фестиваль.

А еще больше фото косплееров можно посмотреть по ссылке здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ykt Geek Fest выбрали победителей. Фоторепортаж с фестиваля поп-культуры в Якутске (подробнее)

В Якутске проходит фестиваль Ykt Geek Fest 2023. Фоторепортаж (подробнее)

«Мы фанаты Dota 2». Интервью с победителями конкурса косплея Ykt Geek Fest 2022 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.