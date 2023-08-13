На Ykt Geek Fest выбрали победителей. Фоторепортаж с фестиваля поп-культуры в Якутске

В Якутске прошел фестиваль популярной культуры Ykt Geek Fest 2023. Фото: KP.RU

В Якутске завершилось самое масштабное событие этого лета. Ykt Geek Fest 2023 собрал на стадионе «Юность» поклонников аниме, комиксов, компьютерных игр и кино. «КП – Якутия» окунулась в мир популярной культуры и делится с вами лучшими кадрами с фестиваля.

Со страниц книг и телеэкранов в реальность

Смог, захвативший на этой неделе столицу республики, не отпугнул горожан от праздника, который стартовал с 11 часов утра. К их радости, в середине дня даже ослабло загрязнение воздуха.

Фестиваль - по-настоящему семейный праздник. Сложно сдержаться от умиления, глядя на детей в костюмах. Фото: KP.RU

В программе знакомство с якутскими художниками и создателями комиксов на «Аллее авторов», игры, конкурсы, разнообразный фудкорт другие активности на любой возраст.

Якутский вариант Тандзиро Камадо из аниме «Истребитель демонов». Фото: KP.RU

Фанаты аниме смогли взять автограф у хедлайнера фестиваля Ислама Ганджаева, озвучившего героев аниме «Человек-бензопила» и «Клинок, рассекающий демонов». К восторгу публики он продемонстрировал со сцены свое мастерство дубляжа.

Длинная очередь за автографом Ислама Ганджаева стояла даже после завершения официальной части фестиваля. Фото: KP.RU

Главными действующими лицами стали, конечно же, косплееры. Многие из них месяцами продумывают образы, тратят бессонные ночи на создание костюмов.

Яркие образы на любой вкус и цвет. Фото: KP.RU

Глядя на качественные наряды узнаваемых персонажей, даже не подумаешь, что большинство их авторов непрофессионалы. Часть ребят даже не участвуют в конкурсах, а просто пришли отдохнуть от обыденной рутины в окружении любимых персонажей.

Жара – ничто, косплей – все. Лучшие из лучших на Ykt Geek Fest 2023

Настоящими звездами себя почувствовали участники конкурсов косплея. Именно с ними больше всего фотографируются горожане.

На фестивале нашлось место даже персонажу из якутского фольклора. Фото: KP.RU

Чтобы дать шанс блеснуть на сцене как можно большему числу желающих, организаторы проводят сразу несколько смотров по разным категориям.

Одним из первых подвели итоги конкурса среди детей. Лучшим стал мальчик в образе Бендера Сгибальщика Родригеса из мультсериала «Футурама». Как узнал корреспондент «КП – Якутии», юный победитель весь жаркий день провел в костюме.

Целый день в этом костюме проходил победитель детского косплея. Фото: KP.RU

В категории групповой косплей выиграли фанаты анимационного сериала «Время приключений». Второе место заняли образы по аниме «Блич». Обладателями третьего места стали поклонники игры The Sims, представшие в виде «голых» симов.

Отдельно члены жюри фестиваля наградили команду из аниме One Peace. Герои очаровали судей не только своим юным возрастом, но и созданием корабля из сериала.

Поклонники аниме One Peace и их корабль. Фото: KP.RU

Настоящая битва титанов ждала была оставлена на десерт. Полет фантазии и мастерство профессиональных косплееров поразит даже самых далеких от поп-культуры.

Награждение профессиональных косплееров. Фото: KP.RU

Обладателем гран-при стал 26-летний Андрей Конников. Постоянный участник фестиваля в этом году предстал в образе персонажа фэнтези-игры Dota 2. За невероятно детальный костюм ему вручили сертификат на 50 тысяч рублей

Сам он рассказал, что потратил на подготовку 2 месяца и около 40 тысяч рублей. Его труды окупились сполна, стадион наградил его овациями.

В капюшоне обладатель гран-при фестиваля. Фото: KP.RU

Фестиваль завершился, и теперь у якутян есть еще целый год на продумывание новых образов для нового Ykt Geek Fest.

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