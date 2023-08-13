В Якутске проходит фестиваль Ykt Geek Fest 2023. Фоторепортаж

Мероприятие решили посетить тысячи фанатов. Фото: KP.RU

13 августа на стадионе «Юность» начался фестиваль, который целый год с нетерпением ждали любители аниме, комиксов, компьютерных игр, фэнтези и фильмов — Ykt Geek Fest 2023.

Несмотря на дымку, мероприятие решили посетить тысячи фанатов. Фестиваль начался с 11 часов утра и продлится до 19 часов вечера. Программа у него обширная, с ней можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, будет несколько приглашенных гостей, в том числе и Ислам Ганджаев, озвучивший главных героев аниме «Человек-бензопила» и «Клинок, рассекающий демонов».

«Атмосфера очень дружелюбная. Дымом на стадионе практически не пахнет. Большие очереди у точек продажи еды. Зато воду в бутылках раздают бесплатно», — передает с места событий корреспондент «КП-Якутия».

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с фестиваля.

Урсула и Тритон из «Русалочки». Фото: KP.RU

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Маньячка из компьютерной игры Dead by Deadlight. Фото: KP.RU

Многие надели костюмы персонажей из игры Genshin Impact. Фото: KP.RU

Еще немного косплея из Genshin Impact. Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

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