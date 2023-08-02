У речки в Сунтарском районе Якутии нашли труп пропавшего 89-летнего старика

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Якутии возле речки Тонулах нашли труп пропавшего 89-летнего Василия Егорова. Об этом сообщила администрация Сунтарского района со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Звонок в ЕДДС от спасателей поступил в 18:20 во вторник, 1 августа.

Напомним, житель села Кутана Василий Петрович ушел из дома 29 июля и не вернулся. На следующий день в четырех километрах от населенного пункта поисковая группа нашла его рюкзак.

Его искали порядка 36 человек — на трех машинах, мотовездеходе и с квадрокоптером.

Это уже третий пропавший пожилой мужчина в республике, найденный мертвым.

Ранее в Нюрбе также 29 июля ушел из дома-интерната для престарелых и инвалидов и пропал 65-летний Сергей Иванов. Его труп обнаружил случайный прохожий.

В Якутске велись поиски страдающего потерей памяти 61-летнего Бориса Бессонова. Он вышел вечером 28 июля из республиканского онкологического диспансера и потерялся. Пожилого мужчину нашли мертвым в траве у дороги.

Благодарим всех, кто участвовал в поисках. И приносим соболезнования родным и близким умерших.

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