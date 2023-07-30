Найден рюкзак пропавшего в Сунтарском районе Якутии 89-летнего дедушки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу Сунтарского района о пропаже человека поступило в 18:42 в субботу, 29 июля, передает администрация Сунтарского района.

Пропавший — Егоров Василий Петрович 1934 г.р., житель села Кутана. Он вышел из дома на улице Кюндя и не вернулся. В последний раз его видели в местности Тымпы в трех километрах от Кутаны.

Сегодня, 30 июля, в четырех километрах от села поисковая группа нашла рюкзак дедушки.

Всего в поисках на данный момент участвуют 30 человек: два спасателя и 28 — родственники и односельчане. Также привлечены три автомобиля, один мотовездеход и один квадрокоптер.

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