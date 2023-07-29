В Якутске ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

Борис Бессонов. Фото: предоставлено родственниками

В Якутске родственники разыскивают 61-летнего Бориса Бессонова, который в ночь на 29 июля вышел из Якутского республиканского онкологического диспансера и с тех пор не дает о себе знать. Диспансер расположен на улице Стадухина, 81 к1.

По словам родственников, Борис Николаевич страдает потерей памяти и плохо ориентируется в городе. Ранее не терялся.

Борис Бессонов был одет в пятнистую футболку без рукавов, черные бриджи, черные носки и черные тапочки, носит очки с черной оправой. Рост 156 см, худощавый, седой, волосы спереди редкие, короткие седые усы, карие глаза.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пожилого человека или видел его где-нибудь, просят позвонить по телефону 89241752423 (родственники).

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