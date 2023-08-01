В заброшенном гараже в Нюрбе Якутии нашли труп ушедшего из дома-интерната и пропавшего дедушки

Фото: соцсети

65-летний Иванов Сергей Семенович ушел из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Нюрбе еще 29 июля и пропал.

После этого в мессенджерах распространились ориентировки. В посте указывалось, что, возможно, он может находиться в районе Комсомольской, 87 и Манчаары, 3/2.

Во вторник, 2 августа, в ЕДДС района редакции «КП — Якутия» сообщили, что найден труп пропавшего. Его обнаружил случайный прохожий в заброшенном гараже в черте города. Что с случилось с дедушкой, почему и как он ушел из дома-интерната — неизвестно. В данный момент ведутся следственные действия.

В самом доме-интернате нам сообщили только, что пропавший найден, умолчав, что он умер.

«Знаете, сейчас некогда. Давайте с вами потом поговорим», — ответили на наш вопрос, как он ушел и как его нашли.

Напомним, что в Якутии ведутся поиски еще двух пропавших — 61-летнего Бориса Николаевича Бессонова, страдающего потерей памяти, в Якутске. И 89-летнего жителя села Кутана Сунтарского района Василия Петровича Егорова.

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