В Якутске в траве нашли труп пропавшего пожилого мужчины, страдавшего потерей памяти

Борис Бессонов. Фото: предоставлено родственниками

61-летний Борис Бессонов найден мертвым вечером 1 августа у дома №6 на Ново-Карьерной улице. Об этом «КП — Якутия» сообщили родственники погибшего.

«Спасибо вам за помощь, за доброту. Вчера вечером участковый позвонил: нашли возле дороги в траве. Наверно, плохо стало. Он же сколько уже, 28-го вечером ушел в семь вечера. Вчера только нашли», — рассказала убитая горем собеседница.

По сообщению Следкома Якутии, проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Напомним, Борис Николаевич вышел 28 июля из Якутского республиканского онкологического диспансера, расположенного на Стадухина, 81 к1. Позже в этот же день камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали его у Ново-Карьерной, 22/9. Далее след потерялся.

Пропавший страдал потерей памяти и плохо ориентировался в городе.

Еще раз передаем соболезнования родным и близким Бориса Николаевича и благодарим всех, кто не остался равнодушен и проверил, поискал пропавшего вокруг себя.

Давайте не будем проходить мимо тех, кому нужна помощь.

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