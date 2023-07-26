Прокуратура Абыйского района Якутии организовала проверку по факту смерти 13-летнего подростка

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Абыйского района организовала проверку по факту смерти 13-летнего ребенка в поселке Белая Гора, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

«В ходе проверки прокуратура района даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе в части нахождения несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На контроле прокуратуры района также находится ход процессуальной проверки по данному факту.

Напомним, трагическая гибель 13-летнего мальчика произошла 25 июля в поселке Белая Гора Абыйского района. Он вышел погулять с другом в 7 часов вечера, а через несколько часов его не стало. По мнению родных, большая часть ответственности лежит на полицейских, которые привезли мальчика в багажнике машины и оставили его в подъезде дома. Мать мальчика сама понесла его домой и вызвала скорую. Приехавший врач констатировал смерть.

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