21 год колонии особого режима. Верховный суд Якутии оставил в силе приговор «якутскому Чикатило» Андрею Бараусову

Андрей Бараусов. Фото: скриншот видео медиакомпании «Алмазный край»

25 июля в Верховном суде Якутии рассматривалась апелляция Андрея Бараусова, известного как «якутский Чикатило». Маньяк в 80-90-е годы насиловал и убивал женщин и детей в Ленском районе Якутии.

Как стало известно «КП-Якутии», Верховный суд оставил в силе приговор Ленского районного суда, вынесенный 23 мая — 21 год колонии особого режима. Судебное заседание проходило в закрытом режиме и без допуска прессы.

Напомним, Бараусов уже успел отсидеть 18 лет за убийство двух девочек в 1997 году, но кровавая цепочка убийств за маньяком тянулась гораздо раньше — доказать их в те годы правоохранительные органы не смогли. Так, в 1983 году он убил незнакомую ему девушку на территории детского сада. Изнасиловать тогда он ее не успел, так как мужчину спугнули. В 1991 году он похитил двух девочек 4 и 5 лет, игравших на улице. Он изнасиловал детей, убил и закопал их в лесу. 30 лет девочки числились пропавшими без вести.

В 1992 году он подвез 25-летнюю девушку на своем автомобиле, потом проломил ей голову, затащил под лестницу дома и изнасиловал. Девушка скончалась. В 1995 году маньяк заманил к себе в машину пятилетнюю девочку, увез в лес, забил монтировкой и спрятал тело в яме. Девочка числилась пропавшей без вести 27 лет. В 1994 году он преследовал в парке трех девочек-подростков. Двум из них удалось убежать, одну он затащил на стройку и изнасиловал. Жертва осталась жива.

После выхода на волю Бараусов не исправился, а продолжил свое черное дело. Сперва он жил в Алтайском крае, потом переехал в Новосибирскую область. В Новосибирской области он изнасиловал еще шесть детей, жертвам удалось выжить. В 2021 году его вновь осудили к 18 годам лишения свободы в тюрьме для особо опасных преступников в Алтайском крае.

Но маньяк должен был ответить за преступления, совершенные в Якутии. Якутские следователи по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возобновили расследование и добились результатов.

Бараусов долго отпираться не стал, но и полностью свою вину не признал: маньяк сознался лишь в самом первом убийстве, совершенном в 1983 году, причастность же к остальным преступлениям отрицал до конца.

«Вот любого человека возьмите, обвините, убил ты его, закопал. Но их нету [тел убитых], и где их взять. Каким способом я это делал, вы же не знаете? Вам легко рассуждать. Но я не совершал, я не могу их показать, хоть убейте», — ушел в отрицание маньяк.

23 мая в Ленске Андрею Бараусову был вынесен новый приговор. За убийство пяти человек и изнасилования маньяк получил 21 год колонии особого режима. Он попытался его обжаловать, но Верховный суд остался непреклонен.

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