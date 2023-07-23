В Якутии многодетная мать в прямом эфире угрожала своему сыну отрезать пальцы

Фото: скриншот видео из соцсетей

В якутских соцсетях и пабликах широко разошлось видео, где женщина наказывает своих детей. Экзекуция случайно попала в прямой эфир на платформе «BIGO LIVE». Пользователи были в шоке и распространили видео, а также сообщили в полицию.

Видео вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Судя по всему, дети без спроса взяли что-то из сумки. Мать роется в сумке и допрашивает старших мальчиков: куда дели? Мальчик невнятно отпирается. Мать входит в раж: кто тогда взял? Всю речь она обильно усыпает матами. Женщина не подозревает, что все ее действия идут в прямом эфире.

Больше всех досталось старшему мальчику лет 8-10. Со словами «как до вас не доходит, почему берете?», она начинает трясти мальчика и швыряет его на пол. Затем она возвращается с ножницами и угрожает, что сейчас отрежет мальчику пальцы.

– Почему берете? Давай сюда пальцы. Будешь еще брать, а?

– Нет…, – еле слышно отвечает испуганный мальчик.

Затем неадекватная мать замахивается на второго сына и уходит. Во время всего наказания за этим наблюдает совсем маленькая девочка. Примечательно, что дети молчат, не плачут, никто не пытается сопротивляться. И все это время с экрана телевизора звучит песня про маму. Женщина садится за стол, изучает комментарии, а затем выключает прямой эфир.

Отметим, что обстановка в доме вполне благополучная. Не похоже на проблемную семью. На стене висят многочисленные грамоты, полученные, видимо, старшими мальчиками.

По данным прокуратуры, личность мамаши установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница села Хатассы (пригород Якутска).

Фото: детский омбудсмен Якутии

Также на ситуацию отреагировала детский омбудсмен Якутии Туйаара Васильева. По ее словам, информация была срочно передана в МВД.

— — Специалисты опеки и попечительства выехали, произвели изъятие детей по ходатайству на период проведения проверки со стороны правоохранительных органов. Старшего ребенка поместили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, младших в Республиканский центр содействия семейному воспитанию. К работе с детьми подключат психологов.

Правоохранительные органы дадут оценку действиям матери на наличие жестокого обращения (ст. 117 УК РФ, ст.156 УК РФ) в части нанесения телесных повреждений детям и привлечения к административной или уголовной ответственности.

Многодетная мать объяснила, почему избивала своего сына. 32-летняя женщина одна воспитывает трех детей. По ее словам, причиной рукоприкладства в отношении 8-летнего сына, стала пропажа денежных средств.

О прямом эфире в соцсетях она не знала. Автором эфира является ее подруга, которая гостила в это время. По данным СК, дети 2015, 2016 и 2021 годов рождения.

В этом году в Якутии были уже похожие случаи. В марте распространилась аудиозапись, на которой неизвестная женщина орет на мальчика-второклассника, из-за того что он не может справиться с домашним заданием по английскому языку. Мать грозилась избить сына, выволочь на улицу в мороз и повесить. Также были слышны звуки ударов.

Женщину из аудиозаписи вскоре нашли. Ею оказалась мать семерых детей. Двоих детей, мальчика 2014 года рождения и девочку 2009-го, изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С семьей начал работать психолог. На многодетную мать завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством.

Также широкий резонанс получила история жестокой няни Лилии Скуматчук. Няня-изверг, прогремевшая на всю страну, 19 мая получила три года колонии общего режима за истязание двух малолетних детей. Также она должна выплатить пострадавшей семье 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело якутянки, оравшей на сына и грозившейся повесить его из-за домашнего задания, направлено в суд (подробнее)

Семеро по лавкам: в центре несовершеннолетних рассказали о семье матери, наоравшей на сына из-за домашнего задания (подробнее)

«Звезда тиктока» и няня-изверг из Якутска должна выплатить пострадавшей семье полмиллиона рублей (подробнее)

Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор жестокой няне Лилии Скуматчук (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.