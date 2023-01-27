Семеро по лавкам: в центре несовершеннолетних рассказали о семье матери, наоравшей на сына из-за домашнего задания

Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр. Фото: sakha.gov.ru

В соцсетях Якутии 25 января разлетелась аудиозапись, на которой неизвестная женщина орет на сына-второклассника, материт и бьет его из-за домашнего задания по английскому языку.

Мальчик не смог правильно прочитать, записать и перевести предложение «Yes, I can run». Это вывело его мать из себя. На записи слышно, как женщина с воплем «Yes!» наносит удар. После чего она грозится избить его на уроке по математике. Судя по всему, запись сделала дочь женщины. Оригинал аудио длится шесть с лишним минут.

После огласки на ситуацию отреагировала детский омбудсмен, а в полиции начали искать женщину с записи. И нашли ее довольно быстро — неуравновешенной матерью оказалась жительница одного из сел Мегино-Кангаласского района Якутии.

Правоохранительные органы сработали быстро: уже 26 января из семьи изъяли двух детей — мальчика 2014 года рождения и его старшую сестру 2009 года рождения. Детей поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а в отношении матери решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.

Директор учреждения Елена Соломонова рассказала изданию «Саха сирэ» об этом случае. По ее словам, скандальная аудиозапись была сделана в большой семье, где семеро детей.

«Семья не состоит на учете, как неблагополучная, родители не пьют, приличные люди. Из семерых детей четверо учатся в школе, мама является домохозяйкой», — отметила она.

Сейчас на большей части Якутии из-за аномальных холодов отменены очные занятия в школах, дети учатся дистанционно из дома. Возможно, как раз в момент выполнения домашнего задания у матери сдали нервы.

«В центр поместили двух детей. Вместе с матерью и этими детьми будет работать психолог. Мама уже согласилась на это. Наша главная задача — чтобы семья жила в гармонии. Дети не должны быть отдалены от семьи», — заявила директор.

Елена Соломонова считает, что из-за этой аудиозаписи возник образ ужасной семьи, где матерятся и издеваются над детьми.

«Но эта семья не такая. Мать всегда присматривала за домой и детьми. Так что с ними будет работать психолог, надеемся, что все будет хорошо», — заключила она.

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