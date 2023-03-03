Дело якутянки, оравшей на сына и грозившейся повесить его из-за домашнего задания, направлено в суд

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Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительный акт и направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, высказавшей угрозу убийством сыну при выполнении им домашнего задания, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, ранее в соцсетях и мессенджерах распространилась аудиозапись, на которой неизвестная женщина орет на мальчика-второклассника, из-за того что он не может справиться с домашним заданием по английскому языку. Мать грозилась избить сына, выволочь на улицу в мороз и повесить. Также были слышны звуки ударов.

Женщину из аудиозаписи вскоре нашли. Ею оказалась мать семерых детей. Двоих детей, мальчика 2014 года рождения и девочку 2009-го, изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С семьей начал работать психолог.

На многодетную мать завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством.

Обвиняемой грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо лишения свободы сроком до двух лет.

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