«Звезда тиктока» и няня-изверг из Якутска должна выплатить пострадавшей семье полмиллиона рублей

Фото: соцсети

В пятницу, 19 мая, в Якутске состоялся суд над 34-летней Лилией С., обвиняемой в истязании двух малолетних детей, передает пресс-служба прокуратуры Якутии.

На суде рассмотрели дело, касающееся одной семьи, где Лилия присматривала за двумя малышами двух и четырех лет. Мать детей заметила изменения в их поведении: они стали пугливыми, плаксивыми и истеричными, перестали ходить на горшок и писались в штаны. Тогда женщина установила скрытую видеокамеру в своей квартире. Она-то и зафиксировала воспитательные методы Лилии.

На видео шокированная мама увидела, как их няня, развалившись на кровати, страшно вопит и материт ее напуганных детей. А потом и вовсе бьет. Малыши плачут не в силах себя защитить.

Всего в этой семье обвиняемая успела проработать 12 дней — с 9 по 21 января 2023 года.

Суд признал ее виновной по п. а, г, ч. 2, ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних» и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также подсудимая должна выплатить пострадавшей семье 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Есть и другие пострадавшие семьи

Но дело в том, что эта семья далеко не единственная, пострадавшая от Лилии С. Женщина более 10 лет проработала няней в разных семьях.

И когда то самое видео, где она бьет малыша, распространилось в сети, отозвались сразу несколько семей. Они узнали в женщине на кадрах свою бывшую няню. И тут всплыли другие подробности.

Оказывается, Лилия не только орала и поднимала руку на детей, но еще и снимала тиктоки в чужой квартире и с чужими малышами.

«Это мои фото и мой ребенок. Она скачала их у меня и загрузила себе. А сейчас вся Якутия думает, что это ее ребенок. И, наверно, не только Якутия», — писала одна из мам.

В интервью телевидению Лилия на вопрос корреспондента ответила, что да, она звезда тиктока. Что еще она рассказала можно почитать здесь.

Рассказы других семей, пострадавших от жестокой няни, — здесь.

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