Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор жестокой няне Лилии Скуматчук

Фото: KP.RU

Няня-изверг Лилия Скуматчук, прогремевшая на всю страну, 19 мая получила три года колонии общего режима за истязание двух малолетних детей. Также она должна выплатить пострадавшей семье 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако защитники няни подали апелляционную жалобу в Верховный суд Якутии. Заседание по ее делу прошло 13 июля. Сама Скуматчук находится в СИЗО.

Верховный суд Якутии оставил приговор горсуда без изменений. Апелляцию не удовлетворили, срок заключения оставили прежним.

Также выяснилось, что Скуматчук ранее отказалась оплачивать работу адвоката. Суд обязал взыскать с нее 9 тысяч рублей за оплату услуг адвоката.

«Я счастлива, считаю приговор суда справедливым. Я добивалась, чтобы ее посадили. Это неправда, что она много раз передо мной извинялась. Она хотела, чтобы ее простили за систематические избиения детей? И чтобы в дальнейшем и другие дети продолжали страдать? Приговор суда справедлив», — прокомментировала «КП-Якутии» мать пострадавших детей Светлана.

Напомним, 34-летняя Лилия Скуматчук в январе этого года присматривала за двумя малышами двух и четырех лет. Мать детей заметила изменения в их поведении: они стали пугливыми, плаксивыми и истеричными, перестали ходить на горшок и писались в штаны. Тогда женщина установила скрытую видеокамеру в своей квартире. Она-то и зафиксировала воспитательные методы Лилии.

На видео шокированная мама увидела, как их няня, развалившись на кровати, страшно вопит и материт ее напуганных детей. А потом и вовсе бьет. Малыши плачут, не в силах себя защитить. Всего в этой семье обвиняемая успела проработать 12 дней — с 9 по 21 января 2023 года.

Также вскрылось, что эта семья далеко не единственная, пострадавшая от горе-няни. Оказывается, Лилия не только орала и поднимала руку на детей, но еще и снимала тиктоки в чужой квартире и с чужими малышами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Звезда тиктока» и няня-изверг из Якутска должна выплатить пострадавшей семье полмиллиона рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.