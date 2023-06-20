Куда сходить во время Ысыаха Туймаады-2023: обряды, концерты, мастер-классы

Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Главный национальный праздник республики традиционно пройдет в местности Ус Хатын 24-25 июня. Для гостей праздника подготовлена обширная программа мероприятий для детей и взрослых.
Кстати, найти карту и график работы автобусов к Ысыаху, а также забронировать место в палаточном городке можно на официальном сайте по ссылке.
«Олоҥхо дойдута», выставка картин Национального художественного музея Якутии
Время: 10.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
«Хабылык-хаамыска» – конкурс национальных настольных игр
Время: 10.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
«Игры предков» – состязания сильнейших и ловких
Время: 10.00. Площадка №11«Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ»
Республиканская выставка-конкурс изделий из конского волоса
Время: 10.00. Площадка №12 «Симэх түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Торжественная церемония открытия «Ысыаха Туймаады-2023»
Время: 11.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
Городской фестиваль национальной кухни
Время: 12.00. Гастро- түһүлгэ ФАПК «Якутия» (ул. Быйаннаах). Подробнее по ссылке.
Республиканский конкурс семейных ансамблей варганной музыки
Время: 12.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
Обрядовые действа Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Время: 14.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Айыы аһа – Божественный напиток», открытие VI фестиваля-конкурса кумыса
Время: 14.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
«Саха Инновации-2023» , республиканская выставка
Время: 14.00. Площадка ГАУ «Технопарк «Якутия» (ул. Кэскиллээх 23)
«Место встречи VK» молодежный фестиваль
Время: 14.00. Площадка Управления общественных связей и молодежной политики (ул. Кэскиллээх 1)
«Туймаада ыһыаҕын оһуокайа», конкурс сказителей осуохай
Время: 14.00. Площадка №4 «Оһуохай түһүлгэтэ»
«Күн Дьөһөгөй», конкурс якутского праздничного конского убранства
Время: 14.00. Площадка №9 (ипподром)
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Сайылыкка сиэр-туом ыытыллыыта», традиционные якутские обряды
Время: 14.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
«Айар Кэрэ», конкурс дизайнеров современных национальных костюмов, посвященный 75-летию модельера Августины Филипповой
Время: 14.00. Площадка №13 «Тыйаатыр түһүлгэтэ»
«Үҥкүүлээ ыһыах түһүлгэтэ», программа детского танцевального коллектива «Бриллианты Якутии»
Время: 14.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Мастер-класс по ковке клинка якутского ножа и хомуса
Время: 14.00, 18.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»
Открытие Республиканского фестиваля-конкурса коренных народов Арктики и Крайнего Севера Якутии
Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Гала-концерт Республиканского конкурса детского творчества
Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Конкурс северных национальных блюд, мастер-классы
Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
«Сайылык амтаннаах аһа», выставочный показ национальных блюд
Время: 15.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
Конкурс среди девочек на самую длинную косу
Время: 15.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
«Дьөһөгөй тыына», праздничная этно-программа
Время: 15.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Саха талба-мааны танаһа», конкурс якутской национальной одежды
Время: 15.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
«Мы – якутяне» межнациональный творческий проект
Время: 15.00. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»
Традиционные праздники народов Якутии: чукотский, русскоустьинский, долганский
Время: с 15.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
«Вышитая карта Республики Саха (Якутия)» , республиканская акция-конкурс народных мастеров Якутии. Презентация работ мастеров
Время: 15.00. Площадка №24 «Үс сэргэ түһүлгэтэ»
Выступления районных театров
Время: с 16.00 до 20.00. Площадка №13 «Тыйаатыр түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Хомуур күрэх», авторская спортивно-развлекательная игра для детей
Время: 16.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
Мастер-класс по игре на хомусе
Время: 16.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»
«Ысыах – праздник белого изобилия», экскурсионная программа
Время: 16.00. Площадка №19 «Аар Кудук Чэрчи мас»
Концерт Николая Никифорова, Замира, Романа Алексеева-Амора и Максима Дмитриева
Время: 17.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Концерт заслуженного работника культуры Марии Бурнашёвой и заслуженного артиста Якутии Дмитрия Михайлова
Время: 17.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Буг Мяланни – Пробуждение Земли», праздничная программа Государственного театра КМНС
Время: 17.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
«Веселые приключения с мультяшными героями», детская развлекательная программа
Время: 18.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»
Концерт заслуженного работника культуры Сардааны Осиповой
Время: 18.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
«Игры Дыгына», отборочные состязания
Время: 18.00. Площадка №11 «Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Санаалар», концерт Петра Кулаковского
Время: 18.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
«Полярный стиль», конкурс национальных костюмов народов Севера
Время: 18.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Концерт вокально-фольклорного ансамбля «Кыырай» заслуженной артистки Якутии Валентины Романовой-Чыскыырай
Время: 18.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
Конкурс исполнителей на народных музыкальных инструментах среди коллективов
Время: 18.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
Конкурс молодых запевал кругового северного танца
Время: 18.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Детская программа вокальной студии «Дьиэрэй» Дворца детского творчества
Время: 19.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»
Молодежная программа артистов Государственного театра эстрады Якутии
Время: 19.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
«Хозяин Арктики», национальные игры КМНС
Время: 19.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Награждение VI фестиваля-конкурса кумыса «Айыы аһа – Божественный напиток» и конкурса якутской национальной одежды «Саха талба-мааны таҥаһа»
Время: 19.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
«Любо, казаки», выступление казачьего ансамбля «Вольница»
Время: 19.30. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Игровая развлекательная программа цирковой студии «САРО»
Время: 20.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»
Концерт Далааны, Кирилла Матвеева, Айсы и Петра Кулаковского
Время: 20.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
Национальные конные состязания на призы главы Якутска
Время: 20.00. Площадка №9 (ипподром)
Концерт Айсена Аммосова
Время: 20.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Выплавка железа из местной руды старинным сыродутным способом
Время: 20.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Выступление Клануры Слепцовой
Время: 20.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»
Выступление творческой студии «Эйгэ» Алексея Потапова
Время: 20.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
Интерактивная программа молодежно-подросткового центра «Автобус радости»
Время: 21.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»
Концерт заслуженной артистки Якутии Анастасии Готовцевой
Время: 21.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
«Под родным небом», фестиваль патриотической песни
Время: 21.00. Площадка №13 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Концерт Айталины Седалищевой-Айсы
Время: 21.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
«Үрүҥ түүн үҥкүүтэ», танцевально-развлекательная программа
Время: 21.00. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»
«Даляндя», праздник танца
Время: 21.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Выступление вокальной студии «Дьиэрэй»
Время: 21.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
Концерт заслуженного артиста Якутии Аскалона и Луизы Павловых
Время: 22.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
Концерт Гали Виноград
Время: 22.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Выступление заслуженной артистки Якутии Вари Аманатовой
Время: 22.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
Выступление хомусиста-виртуоза Юлияны Кривошапкиной-Дьүрүйээнэ и заслуженного артиста Якутии Александра Дьячковского-Саарына
Время: 23.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
Праздничная программа «Айар-радио» с участием звезд якутской эстрады
Время: 23.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»
Концерт заслуженной артистки Якутии Сахаи и народного артиста Якутии Александра Бурнашева
Время: 23.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»
Концерт заслуженной артистки Якутии Саины
Время: 24.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»
Церемония встречи Солнца. Осуохай
Время: 02.00. Площадка №2 «Күнү көрсүү түһүлгэтэ»
Обряд очищения и благословления гостей. Алгыс
Время: 02.00. Площадка №1 «Арчы түһүлгэтэ»
Обрядовый круг самоочищения – Арчыланыы эргиирэ
Время: 09.00. Площадка №19 «Аар Кудук Чэрчи мас»
Конкурс сказителей осуохай
Время: 11.00. Площадка №4 «Оһуохай түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Мастер-класс по ковке клинка якутского ножа и хомуса
Время: 11.00, 14.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»
«Игры предков» детская игровая программа
Время: 11.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Обряд благодарения Верхним Божествам Айыы
Время: 11.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
«Игры Дыгына», финальные состязания сильнейших
Время: 12.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
«Песни Древней земли» фестиваль народной песни
Время: 12.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Праздничная программа народного вокального ансамбля «Тойук»
Время: 13.00. Площадка №16 «Талба – талаан түһүлгэтэ»
Торжественное закрытие, подведение итогов
Время: 13.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»
«Игры Дыгына», награждение победителей
Время: 17.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»
«Ытык сиргэ сүгүрүйүү», поклонение Духу местности Үс Хатыҥ
Время: 17.00. Площадка №8 «Ытык сир түһүлгэтэ»
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