Куда сходить во время Ысыаха Туймаады-2023: обряды, концерты, мастер-классы

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Главный национальный праздник республики традиционно пройдет в местности Ус Хатын 24-25 июня. Для гостей праздника подготовлена обширная программа мероприятий для детей и взрослых.

Кстати, найти карту и график работы автобусов к Ысыаху, а также забронировать место в палаточном городке можно на официальном сайте по ссылке.

Самое интересное на Ысыахе Туймаады на 24 июня

«Олоҥхо дойдута», выставка картин Национального художественного музея Якутии

Время: 10.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

«Хабылык-хаамыска» – конкурс национальных настольных игр

Время: 10.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

«Игры предков» – состязания сильнейших и ловких

Время: 10.00. Площадка №11«Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ»

Республиканская выставка-конкурс изделий из конского волоса

Время: 10.00. Площадка №12 «Симэх түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Торжественная церемония открытия «Ысыаха Туймаады-2023»

Время: 11.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

Городской фестиваль национальной кухни

Время: 12.00. Гастро- түһүлгэ ФАПК «Якутия» (ул. Быйаннаах). Подробнее по ссылке.

Республиканский конкурс семейных ансамблей варганной музыки

Время: 12.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

Обрядовые действа Ассоциации коренных малочисленных народов Севера

Время: 14.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Айыы аһа – Божественный напиток», открытие VI фестиваля-конкурса кумыса

Время: 14.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

«Саха Инновации-2023» , республиканская выставка

Время: 14.00. Площадка ГАУ «Технопарк «Якутия» (ул. Кэскиллээх 23)

«Место встречи VK» молодежный фестиваль

Время: 14.00. Площадка Управления общественных связей и молодежной политики (ул. Кэскиллээх 1)

«Туймаада ыһыаҕын оһуокайа», конкурс сказителей осуохай

Время: 14.00. Площадка №4 «Оһуохай түһүлгэтэ»

«Күн Дьөһөгөй», конкурс якутского праздничного конского убранства

Время: 14.00. Площадка №9 (ипподром)

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Сайылыкка сиэр-туом ыытыллыыта», традиционные якутские обряды

Время: 14.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

«Айар Кэрэ», конкурс дизайнеров современных национальных костюмов, посвященный 75-летию модельера Августины Филипповой

Время: 14.00. Площадка №13 «Тыйаатыр түһүлгэтэ»

«Үҥкүүлээ ыһыах түһүлгэтэ», программа детского танцевального коллектива «Бриллианты Якутии»

Время: 14.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Мастер-класс по ковке клинка якутского ножа и хомуса

Время: 14.00, 18.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»

Открытие Республиканского фестиваля-конкурса коренных народов Арктики и Крайнего Севера Якутии

Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Гала-концерт Республиканского конкурса детского творчества

Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Конкурс северных национальных блюд, мастер-классы

Время: 14.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

«Сайылык амтаннаах аһа», выставочный показ национальных блюд

Время: 15.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

Конкурс среди девочек на самую длинную косу

Время: 15.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

«Дьөһөгөй тыына», праздничная этно-программа

Время: 15.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Саха талба-мааны танаһа», конкурс якутской национальной одежды

Время: 15.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

«Мы – якутяне» межнациональный творческий проект

Время: 15.00. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»

Традиционные праздники народов Якутии: чукотский, русскоустьинский, долганский

Время: с 15.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

«Вышитая карта Республики Саха (Якутия)» , республиканская акция-конкурс народных мастеров Якутии. Презентация работ мастеров

Время: 15.00. Площадка №24 «Үс сэргэ түһүлгэтэ»

Выступления районных театров

Время: с 16.00 до 20.00. Площадка №13 «Тыйаатыр түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Хомуур күрэх», авторская спортивно-развлекательная игра для детей

Время: 16.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

Мастер-класс по игре на хомусе

Время: 16.00. Площадка №10 «Сайылык түһүлгэтэ»

«Ысыах – праздник белого изобилия», экскурсионная программа

Время: 16.00. Площадка №19 «Аар Кудук Чэрчи мас»

Концерт Николая Никифорова, Замира, Романа Алексеева-Амора и Максима Дмитриева

Время: 17.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Концерт заслуженного работника культуры Марии Бурнашёвой и заслуженного артиста Якутии Дмитрия Михайлова

Время: 17.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Буг Мяланни – Пробуждение Земли», праздничная программа Государственного театра КМНС

Время: 17.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

«Веселые приключения с мультяшными героями», детская развлекательная программа

Время: 18.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»

Концерт заслуженного работника культуры Сардааны Осиповой

Время: 18.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

«Игры Дыгына», отборочные состязания

Время: 18.00. Площадка №11 «Бөҕөстөр түһүлгэлэрэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Санаалар», концерт Петра Кулаковского

Время: 18.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

«Полярный стиль», конкурс национальных костюмов народов Севера

Время: 18.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Концерт вокально-фольклорного ансамбля «Кыырай» заслуженной артистки Якутии Валентины Романовой-Чыскыырай

Время: 18.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

Конкурс исполнителей на народных музыкальных инструментах среди коллективов

Время: 18.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

Конкурс молодых запевал кругового северного танца

Время: 18.30. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Детская программа вокальной студии «Дьиэрэй» Дворца детского творчества

Время: 19.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»

Молодежная программа артистов Государственного театра эстрады Якутии

Время: 19.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

«Хозяин Арктики», национальные игры КМНС

Время: 19.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Награждение VI фестиваля-конкурса кумыса «Айыы аһа – Божественный напиток» и конкурса якутской национальной одежды «Саха талба-мааны таҥаһа»

Время: 19.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

«Любо, казаки», выступление казачьего ансамбля «Вольница»

Время: 19.30. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Игровая развлекательная программа цирковой студии «САРО»

Время: 20.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»

Концерт Далааны, Кирилла Матвеева, Айсы и Петра Кулаковского

Время: 20.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

Национальные конные состязания на призы главы Якутска

Время: 20.00. Площадка №9 (ипподром)

Концерт Айсена Аммосова

Время: 20.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Выплавка железа из местной руды старинным сыродутным способом

Время: 20.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Выступление Клануры Слепцовой

Время: 20.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»

Выступление творческой студии «Эйгэ» Алексея Потапова

Время: 20.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

Интерактивная программа молодежно-подросткового центра «Автобус радости»

Время: 21.00. Площадка №5 «Оҕо-аймах түһүлгэтэ»

Концерт заслуженной артистки Якутии Анастасии Готовцевой

Время: 21.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

«Под родным небом», фестиваль патриотической песни

Время: 21.00. Площадка №13 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Концерт Айталины Седалищевой-Айсы

Время: 21.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Үрүҥ түүн үҥкүүтэ», танцевально-развлекательная программа

Время: 21.00. Площадка №16 «Талба-талаан түһүлгэтэ»

«Даляндя», праздник танца

Время: 21.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Выступление вокальной студии «Дьиэрэй»

Время: 21.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

Концерт заслуженного артиста Якутии Аскалона и Луизы Павловых

Время: 22.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

Концерт Гали Виноград

Время: 22.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Выступление заслуженной артистки Якутии Вари Аманатовой

Время: 22.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

Выступление хомусиста-виртуоза Юлияны Кривошапкиной-Дьүрүйээнэ и заслуженного артиста Якутии Александра Дьячковского-Саарына

Время: 23.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

Праздничная программа «Айар-радио» с участием звезд якутской эстрады

Время: 23.00. Площадка №14 «Эдэр ыччат түһүлгэтэ»

Концерт заслуженной артистки Якутии Сахаи и народного артиста Якутии Александра Бурнашева

Время: 23.00. Площадка №20 «Кымыс кырдала»

Концерт заслуженной артистки Якутии Саины

Время: 24.00. Площадка №6 «Ырыа-тойук түһүлгэтэ»

Мероприятия Ысыаха Туймаады на 25 июня

Церемония встречи Солнца. Осуохай

Время: 02.00. Площадка №2 «Күнү көрсүү түһүлгэтэ»

Обряд очищения и благословления гостей. Алгыс

Время: 02.00. Площадка №1 «Арчы түһүлгэтэ»

Обрядовый круг самоочищения – Арчыланыы эргиирэ

Время: 09.00. Площадка №19 «Аар Кудук Чэрчи мас»

Конкурс сказителей осуохай

Время: 11.00. Площадка №4 «Оһуохай түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Мастер-класс по ковке клинка якутского ножа и хомуса

Время: 11.00, 14.00. Площадка №17 «Уустар түһүлгэлэрэ»

«Игры предков» детская игровая программа

Время: 11.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Обряд благодарения Верхним Божествам Айыы

Время: 11.30. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

«Игры Дыгына», финальные состязания сильнейших

Время: 12.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

«Песни Древней земли» фестиваль народной песни

Время: 12.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Праздничная программа народного вокального ансамбля «Тойук»

Время: 13.00. Площадка №16 «Талба – талаан түһүлгэтэ»

Торжественное закрытие, подведение итогов

Время: 13.00. Площадка №18 «Дьүкээбил түһүлгэтэ»

«Игры Дыгына», награждение победителей

Время: 17.00. Площадка №3 «Тунах түһүлгэтэ»

«Ытык сиргэ сүгүрүйүү», поклонение Духу местности Үс Хатыҥ

Время: 17.00. Площадка №8 «Ытык сир түһүлгэтэ»

Республиканские конные скачки на призы главы Якутии

Время: 18.00. Площадка №9 (ипподром)

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