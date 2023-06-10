В Якутске во время «Ысыаха Туймаады-2023» пройдет городской фестиваль национальной кухни

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

24 июня в местности Ус Хатын во время празднования национального праздника «Ысыах Туймаады-2023» пройдет городской фестиваль якутской национальной кухни, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Участниками фестиваля могут стать предприятия общественного питания (рестораны и кафе), предприниматели, работники крестьянских и фермерских хозяйств, представители диаспор.

В течение конкурсного дня участники должны будут представить три обязательных блюда из якутской кухни — отварное мясо, саламат, кумыс или быппах.

«Участникам предоставляется возможность показать свое мастерство в приготовлении национальной еды — блюда из конины, жеребятины, дичи, потрохов, печени, харта, приготовить блюда из рыбы (нельма, чир, омуль, пелядь, таймень, хирус и карась). Кроме того, будут представлены мучные изделия — якутская лепешка, якутские вафли, пирожки, оладьи», — говорится в сообщении.

На площадке фестиваля проведут дегустацию приготовленных блюд, мастер-классы. Будет организован мастер-класс по приготовлению саламата, гастрономическое шоу-презентацию для гостей праздника «Приготовление на открытом огне (на вертеле) целой туши жеребенка» от бренд-шефа Николая Атласова.

Также приготовят якутское блюдо «Суп из потрохов» по рецепту мэтра якутской кухни Иннокентия Тарбахова от шеф-повара ресторана «Муус Хайа» Семена Тарбахова. Будет проведена чайная церемония кучу-чая с церемонимейстером Григорьевой —Кучу.

Заявки на участие в фестивале можно подать до 22 июня в отдел потребительского рынка Окружной администрации города Якутска по адресу: Якутск, проспект Ленина, 15, кабинет 207. Телефон: 40-80-95. Электронный адрес: opt.yakutsk@mail.ru.

С положением фестиваля можно ознакомиться по ссылке. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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