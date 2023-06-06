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НовостиОбщество6 июня 2023 3:18

В Якутске начали принимать заявки от горожан в палаточный городок «Ысыаха Туймаады-2023»

Для удобства посетителей запущен официальный сайт национального праздника
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске запущен в работу официальный сайт национального праздника «Ысыах Туймаады-2023», сообщает оргкомитет по подготовке и проведению праздника.

На сайте горожане и гости столицы могут забронировать себе место в палаточном городке. Также тут можно узнать актуальную информацию о конкурсах и программе праздника, узнать его историю и быть в курсе последних новостей. Кроме того, здесь представлены архивные фотоматериалы.

Сайт доступен по ссылке. Отмечается, что полная программа Ысыаха будет размещена на сайте в ближайшее время.

«Ысыах Туймаады-2023» пройдет в местности Ус Хатын 24-25 июня.

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