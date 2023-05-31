В Якутске во время празднования Ысыаха Туймаады запретят запускать дроны

Фото: мэрия Якутска

В Якутске 24-25 июня пройдет празднование «Ысыах Туймаады – 2023» в местности Ус Хатын. На время праздника на территории будет запрещен запуск беспилотников желающими провести фото- и видеосъемку. Власти будут выдавать специальные разрешения тем, кто хочет снять праздник с высоты, но количество пропусков будет строго ограничено.

«На месте празднования также запрещено пользоваться газовыми баллонами и баллонами с сжатым воздухом. Такое решение принято в ходе заседания антитеррористической комиссии города Якутска, состоявшегося 30 мая, в целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка во время праздника», – добавили в мэрии.

Предпринимателям, которые развернут торговлю на празднике, также запретят продавать алкоголь и пиво.

Отметим, что в ряде российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, вводили полный запрет на полеты беспилотников в мае. Это было связано с организацией Парадов Победы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.