Как будут ходить автобусы до Ус Хатын где 24-25 июня пройдет «Ысыах Туймаады»

Фото: KP.RU

В период проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2023» 24-25 июня будут организованы временные автобусные маршруты по перевозке пассажиров № 155 «Медцентр-Ус-Хатын-Медцентр» и № 156 «Автовокзал-Ус-Хатын-Автовокзал».

Схема движения Маршрута № 155 «Медцентр-Ус-Хатын-Медцентр»:

Медцентр

Гимеин

СельхозАкадемия

Факультет естественных наук

Университет

Сквер Аммосова

Туймаада

Художественный музей

Городской суд

Школа №2

Магазин Прогресс

Алмазэргиэнбанк

Чиряева

Спортивная школа

ДК Кулаковского

Банковская

Архив

ЯКСМК

Якутская

Кольцевая

Гаражи

Севастопольская

Новопортовская

Сквер Гагарина

Рынок Белое озеро

Отдел полиции №3

Пост ГАИ

Грузовой терминал

Пекарня

Большая Марха

Озерная

1-ая Дачная

2-ая Дачная

Коммунальщик

Чолбон

СОТ Сатал

Жатайская развилка

Асфальтовая площадка (Ус-Хатын)

График движения маршрутов № 155

24.06.2023

Медцентр – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Медцентр

с 07-00 до 21-00 - интервал 10 мин.

с 08-00 до 21-00 - интервал 10 мин.

с 21-00 до 09-00 - интервал 20 мин.

с 21-00 до 09-00 - интервал 20 мин.

25.06.2023

Медцентр – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Медцентр

с 07-00 до 17-00 - интервал 10 мин.

с 08-00 до 17-00 - интервал 10 мин.

с 17-00 до 21-00 – интервал 20 мин.

с 17-00 до 21-00 - интервал 20 мин.

Схема движения Маршрута № 156 «Автовокзал-Ус-Хатын-Автовокзал»

Автовокзал

Октябрьская

Стадион Туймаада

Крестьянский рынок

Сахамедстрах

Свердлова

Жилищный департамент

Банковская

Архив

ЯКСМК

Якутская

Кольцевая

Гаражи

Севастопольская

Новопортовская

Сквер Гагарина

Рынок Белое озеро

Отдел полиции №3

Пост ГАИ

Грузовой терминал

Пекарня

Большая Марха

Озерная

1-ая Дачная

2-ая Дачная

Коммунальщик

Чолбон

СОТ Сатал

Жатайская развилка

Асфальтовая площадка (Ус-Хатын)

График движения маршрутов № 156

24.06.2023

Автовокзал – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Автовокзал

с 07-00 до 21-00 - интервал 10 мин.

с 08-05 до 22-05 - интервал 10 мин.

с 21-00 до 07-00 - интервал 20 мин

с 22-05 до 08-05 - интервал 20 мин

25.06.2023

Автовокзал – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Автовокзал

с 07-00 до 20-00 - интервал 15 мин.

с 08-05 до 21-05 - интервал 15 мин.

Все подробности можно узнать на официальном сайте «Ысыаха Туймаады-2023»

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