Как будут ходить автобусы до Ус Хатын где 24-25 июня пройдет «Ысыах Туймаады»

Фото: KP.RU
В период проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2023» 24-25 июня будут организованы временные автобусные маршруты по перевозке пассажиров № 155 «Медцентр-Ус-Хатын-Медцентр» и № 156 «Автовокзал-Ус-Хатын-Автовокзал».
Медцентр
Гимеин
СельхозАкадемия
Факультет естественных наук
Университет
Сквер Аммосова
Туймаада
Художественный музей
Городской суд
Школа №2
Магазин Прогресс
Алмазэргиэнбанк
Чиряева
Спортивная школа
ДК Кулаковского
Банковская
Архив
ЯКСМК
Якутская
Кольцевая
Гаражи
Севастопольская
Новопортовская
Сквер Гагарина
Рынок Белое озеро
Отдел полиции №3
Пост ГАИ
Грузовой терминал
Пекарня
Большая Марха
Озерная
1-ая Дачная
2-ая Дачная
Коммунальщик
Чолбон
СОТ Сатал
Жатайская развилка
Асфальтовая площадка (Ус-Хатын)
24.06.2023
Медцентр – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Медцентр
с 07-00 до 21-00 - интервал 10 мин.
с 08-00 до 21-00 - интервал 10 мин.
с 21-00 до 09-00 - интервал 20 мин.
с 21-00 до 09-00 - интервал 20 мин.
25.06.2023
Медцентр – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Медцентр
с 07-00 до 17-00 - интервал 10 мин.
с 08-00 до 17-00 - интервал 10 мин.
с 17-00 до 21-00 – интервал 20 мин.
с 17-00 до 21-00 - интервал 20 мин.
Автовокзал
Октябрьская
Стадион Туймаада
Крестьянский рынок
Сахамедстрах
Свердлова
Жилищный департамент
Банковская
Архив
ЯКСМК
Якутская
Кольцевая
Гаражи
Севастопольская
Новопортовская
Сквер Гагарина
Рынок Белое озеро
Отдел полиции №3
Пост ГАИ
Грузовой терминал
Пекарня
Большая Марха
Озерная
1-ая Дачная
2-ая Дачная
Коммунальщик
Чолбон
СОТ Сатал
Жатайская развилка
Асфальтовая площадка (Ус-Хатын)
24.06.2023
Автовокзал – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Автовокзал
с 07-00 до 21-00 - интервал 10 мин.
с 08-05 до 22-05 - интервал 10 мин.
с 21-00 до 07-00 - интервал 20 мин
с 22-05 до 08-05 - интервал 20 мин
25.06.2023
Автовокзал – Ус-Хатын, Ус-Хатын – Автовокзал
с 07-00 до 20-00 - интервал 15 мин.
с 08-05 до 21-05 - интервал 15 мин.
Все подробности можно узнать на официальном сайте «Ысыаха Туймаады-2023»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Якутске начали принимать заявки от горожан в палаточный городок «Ысыаха Туймаады-2023» (подробнее)
В 2023 году Ысыах Туймаады будет посвящен якутской лошади (подробнее)
В Якутске во время «Ысыаха Туймаады-2023» пройдет городской фестиваль национальной кухни (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.