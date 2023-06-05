Психологи Якутии рассказали, как защитить ребенка от сексуального насилия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время в СМИ Якутии стали все чаще появляться новости о насилии сексуального характера над несовершеннолетними.

Так, читателей шокировало известие о педофиле-стримере, который надругался над двухлетней девочкой в прямом эфире. В другом случае врач из Среднеколымского района, уже осужденный за насилие над ребенком, повторил свое преступление. Один из недавних случаев — в Сунтарском районе педофил вломился в чужой дом и надругался над мальчиком рядом с его спящим отцом. И это далеко не весь список.

В связи со всем этим ужасом мы решили обратиться к психологам с просьбой рассказать, как обезопасить своего ребенка и как быть, если это уже произошло.

Как рассказать ребенку об этих опасностях

Исследования показывают, что сексуальное насилие над несовершеннолетними чаще всего совершается в семьях и ситуациях, где у детей дефицит психоэмоционального личного пространства, где ребенка не научили давать отпор взрослым. Этому способствует и авторитарный стиль воспитания, распространенный в больших семьях, и холодная манера общения — тогда у детей не формируется базовое чувство безопасности со стороны родителей. Такие дети становятся уязвимы, преступники умеют их вычислять. Кроме того, насильники часто выбирают в жертвы ребенка, которого не научили тому, что не всем взрослым можно доверять.

Поэтому важно выстроить доверительные отношения с ребенком. Это не про контроль, а взаимный процесс, когда члены семьи обмениваются не только событиями, а переживаниями, чувствами, интересами. Необходимо качественное общение в семье. Важно не просто проводить с ребенком время, но делать это наполненно, искренне, внимательно. Прикладывать усилия и внимательно, терпеливо выслушать детей, когда они рассказывают о событиях в своей жизни, друзьях; задавать ребенку вопросы, запоминать услышанное и учитывать его предпочтения и особенности.

Не запугивая, а просвещая ребенка, применяйте грамотное половое воспитание. Например, с 3-4 лет разговаривайте о допустимых и недопустимых касаниях со стороны окружающих. Ребенок сперва учится говорить «нет» и давать отпор в семье, в ближнем кругу общения.

Объясняйте в семье, что ребенок имеет право отказывать взрослому. С 6-7 лет дети готовы к разговорам о «своих» и «чужих», «близких» и «посторонних», «плохих» и «хороших». С 10-12 можно разговаривать об угрозе сексуализированного насилия. К этому возрасту ребенок должен уметь реагировать в случае опасности, уметь различать, когда стеснение и хорошее воспитание неуместны.

Особую осторожность следует проявлять в отношении безопасности ребенка в Интернете. По возможности установите на компьютере программы, блокирующие нежелательные или потенциально опасные сайты. Объясните ребенку, что так же, как и в реальной жизни, в сеть нельзя выкладывать личную информацию, к которой относятся адрес, номер телефона, место работы или учебы. Желательно вместе обсудить, какие фотографии допустимо выкладывать в социальные сети.

Читая книги, просматривая совместно медиаматериалы, фильмы, показывайте примеры здорового поведения, разбирайте вместе различные ситуации. И помните, что основное влияние на формирование детей оказывают взрослые свои поведением, неважно, сознательно или неосознанно.

Как распознать по поведению детей, что они подверглись насилию

Есть ряд признаков, первый из которых — нетипичное поведение или резкая смена поведения. Могут появляться стыд, стеснение, скрытность. Активный ребенок может стать замкнутым, или, напротив, у спокойного ребенка может появиться провокативность, агрессивность.

Еще один признак — несоответствие сексуального поведения возрасту или развитию: повышенное внимание или чрезмерные познания, резкое отвращение вместо естественного любопытства.

В случае малолетних жертв — дети могут бессознательно проигрывать увиденное или пережитое с игрушками, другими детьми, проговаривать в рассказах.

Телесные признаки: боль при туалете — в области паха; боль при движении в области шеи и других чувствительных местах, определенная скованность при активности, изменения оттенка кожи и кровоподтеки.

Как разговаривать с ребенком, если насилие уже произошло

Ребенок никогда не виноват в насилии над ним. Если ребенок столкнулся с насилием в семье или вне семьи, самое главное — объяснить, что такое отношение к нему недопустимо. Чтобы разговор состоялся и не навредил ребенку, ведите его спокойно, честно и открыто. Важно позаботиться о нем и не перетягивать внимание с его переживаний на свои или мнения посторонних.

Вред могут нанести любые обвинения — прямые или намеками, косвенные. Сомнения, мораль, нравоучения в таком разговоре тоже могут нанести большой ущерб психике. А также не стоит затягивать и ждать, искать подходящего момента — помните, что речь идет о безопасности ребенка.

Статистика

В Якутии ежегодно фиксируется около 150 подобных преступлений, где 20% составляют насилие со стороны отцов, отчимом и опекунов. Также в последнее время увеличивается количество случаев, когда педофилы используют социальные сети и мессенджеры.

При этом нередки случаи оговора. Поэтому важно, чтобы каждым заявлением занимались специально обученные, профессиональные психологи. Они выявят, детские фантазии ли это (не вранье, а именно так называемые детские фантазии — в силу особенностей детской впечатлительной психики), намеренный оговор или действительно произошедший случай.

Если вы стали жертвой или очевидцем насилия, жестокого обращения с детьми, не молчите. Помощь рядом. Единый номер: 8-800-100-35-50 или 122 (далее 6 и 2). Номер специалистов Республиканского психологического центра: 31-91-09.

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